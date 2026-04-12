Livaji je ovo bio peti gol u posljednje četiri utakmice. Osim zabijanja, u tom periodu dodao je i dvije asistencije
MAJSTOR
VIDEO Nova majstorija Livaje! Pogledajte kako je zabio Gorici
U posljednjoj utakmici nedjeljnog HNL-a sastali su se Hajduk i Gorica na Poljudu. Domaćin nije izgubio u posljednje četiri utakmice, dok su gosti također imali dobar niz sve do kup-utakmice u kojoj su izgubili od Dinama 6-3. Prije toga nisu izgubili u pet utakmica.
Ipak, na Poljudu su bili odmah pokazali da ne posustaju, iako teško mogu dočekati priliku za dostizanje Dinama. U četvrtoj minuti Šego je sjajno prošao čuvara i ubacio u sredinu. U duelu su bili Perić i Livaja, a kao pobjednik je, uz malo sreće, izašao napadač Hajduka.
Prihvatio je loptu i izbio sam pred Matijaša, kojega je svladao preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora. Gol pogledajte OVDJE.
