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VIDEO Nova majstorija Muse u MLS-u! Pogledajte gol kojim je zasjeo na vrh liste strijelaca...

Piše Jakov Drobnjak,
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VIDEO Nova majstorija Muse u MLS-u! Pogledajte gol kojim je zasjeo na vrh liste strijelaca...
Foto: Robert Edwards
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Musa opet razorio mrežu! Golčinom srušio Austin i preuzeo vrh MLS-ove ljestvice strijelaca. Ovo mu je bio čak 14. gol u sezoni

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Petar Musa (28) nastavlja parati mreže u MLS-u. Novim sjajnim golom odlučio je derbi Texasa u kojem je Dallas na gostovanju pobijedio Austin 2-1. Hrvatski reprezentativac u 73. minuti donio je pobjedu svojoj momčadi te zabio 14. gol u prvenstvu, čime je postao vodeći strijelac u borbi za Zlatnu kopačku MLS-a.

Dallas je poveo u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela. Moreno je izveo korner, a najviši u skoku bio je stoper Lalas Abubakar. Lopta je išla na pet metara, a Abubakar je sjajnim trzajem poslao loptu pred golmana Austina. Domaća momčad vratila se u 57. minuti golom Ervina Torresa, a onda je sve riješio Musa.

U 73. minuti dobio je loptu unutar kaznenog prostora, ali točno uz rub. Primio je desnom nogom i izbacio se na lijevu, a onda prekrasnim udarcem pogodio stativu od koje se lopta odbila u gol. "Zvijezda svjetskog prvenstva i gol svjetske klase", rekao je komentator u prijenosu.

Musa je u Dallas stigao 2024. godine iz Benfice te je od tada za klub iz Texasa odigrao 87 utakmica i zabio 51 gol! Uz to je dodao i 13 asistencija. Tako je nastavio sjajnu formu, zabio je i na Svjetskom prvenstvu, a do kraja će se boriti za titulu najboljeg strijelca lige.

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