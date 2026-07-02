VIDEO Novi igrač Dinama kiksao i SAD iz toga poveo protiv BiH

Sjedinjene Američke Države u prvom su se dijelu protiv Bosne i Hercegovine pokazale kao bolji protivnik. Nanizale su nekoliko prilika, a "zmajeve" je u nekoliko navrata spašavao sjajni Vasilj. Ipak, u 45. minuti nije bilo spasa.

U jednoj od rijetkih situacija u kojima je Bosna i Hercegovina pokušala kroz posjed iznijeti loptu u napad, ona je stigla do Vasilja. Nakon pritiska poslao ju je prema Džeki, no igrači SAD-a ipak su je oduzeli. Lopta je stigla do Pulišića, koji je primijetio utrčavanje Baloguna i proigrao ga u dubinu.

U želji da zaustavi akciju novi igrač Dinama Radeljić gurnuo je loptu u noge Balogunu i zbunio Muharemovića. Balogun ju je primio, sjajno se okrenuo i poslao ispod Vasilja za vodstvo. Gol polgedajte OVDJE.