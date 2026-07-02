Obavijesti

Sport

Komentari 2
POGLEDAJTE GOL

VIDEO Novi igrač Dinama kiksao i SAD iz toga poveo protiv BiH

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Novi igrač Dinama kiksao i SAD iz toga poveo protiv BiH
Foto: reddit
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U želji da zaustavi akciju novi igrač Dinama Radeljić gurnuo je loptu u noge Balogunu i zbunio Muharemovića

Admiral

Sjedinjene Američke Države u prvom su se dijelu protiv Bosne i Hercegovine pokazale kao bolji protivnik. Nanizale su nekoliko prilika, a "zmajeve" je u nekoliko navrata spašavao sjajni Vasilj. Ipak, u 45. minuti nije bilo spasa.

U jednoj od rijetkih situacija u kojima je Bosna i Hercegovina pokušala kroz posjed iznijeti loptu u napad, ona je stigla do Vasilja. Nakon pritiska poslao ju je prema Džeki, no igrači SAD-a ipak su je oduzeli. Lopta je stigla do Pulišića, koji je primijetio utrčavanje Baloguna i proigrao ga u dubinu.

ŠESNAESTINA FINALA UŽIVO SAD - BiH 2-0: Domaćini zabili s igračem manje, 'zmajevi' u jako teškoj situaciji
UŽIVO SAD - BiH 2-0: Domaćini zabili s igračem manje, 'zmajevi' u jako teškoj situaciji

U želji da zaustavi akciju novi igrač Dinama Radeljić gurnuo je loptu u noge Balogunu i zbunio Muharemovića. Balogun ju je primio, sjajno se okrenuo i poslao ispod Vasilja za vodstvo. Gol polgedajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Romano otkrio detalje posla Dinama i Barce
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Romano otkrio detalje posla Dinama i Barce

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...
LJUBAV U ZRAKU

FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...

Volim Srbiju, jedva se čekam vratiti, moja su djeca dijelom srpske nacionalnosti, jednom je prilikom rekao Paul George, koji se oženio za Danielu Rajić. Iza ovog para su turbulentni dani; Daniela je sudskim procesom morala dokazati kako je George otac njezina djeteta, on joj je nudio novac kako bi prekinula trudnoću, a sad su u braku i imaju troje djece.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026