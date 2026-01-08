Obavijesti

Sport

Komentari 0
TALIJANSKA LIGA

VIDEO Novi kiks Milana i Luke Modrića protiv momčadi s dna Serie A. Spasili se u 99. minuti!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Novi kiks Milana i Luke Modrića protiv momčadi s dna Serie A. Spasili se u 99. minuti!
Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / i

Zanimljivo, ovim rezultatom dogodilo se da niti jedna domaća momčad nije slavila u 19. kolu Serie A. Drugi Milan sada ima 39 bodova, tri manje od vodećeg Intera, a jedan više od trećeg Napolija

Admiral

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitav susret za Milan koji je u dvoboju 19. kola talijanskog prvenstva odigrao samo 1-1 protiv Genoe.

Za pobjedom više mogu žaliti gosti jer su vodili 1-0 golom Colomba (28) sve do sudačke nadoknade kada je Rafael Leao (90+2) poravnao na 1-1 nakon kornera kojega je izveo Modrić. Gol možete pogledati klikom OVDJE.

Ipak, niti tu nije bio kraj uzbuđenjima jer je Genoa dobila kazneni udarac u šestoj minuti nadoknade, ali je nakon dužeg naguravanja Stanciu u devetoj minuti dodatka pucao preko vrata. Njegov penal možete pogledati klikom OVDJE.

CALCIO - Serie A - AC Milan vs Genoa CFC
Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / i

Zanimljivo, ovim rezultatom dogodilo se da niti jedna domaća momčad nije slavila u 19. kolu Serie A.

Drugi Milan sada ima 39 bodova, tri manje od vodećeg Intera, a jedan više od trećeg Napolija, dok je Genoa 17. sa 16 bodova, tri više od Verone i Fiorentine koje se nalaze u zoni ispadanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Bivši kapetan Hajduka napustio Split, 'Sinjski dijamant' odlazi u četvrtoligaša
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši kapetan Hajduka napustio Split, 'Sinjski dijamant' odlazi u četvrtoligaša

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Nije mogla podnijeti alatku NFL zvijezde i ostavila ga. Sad je on tuži: 'Izgleda kao tri limenke...'
FOTO: BIZARNA PRIČA

Nije mogla podnijeti alatku NFL zvijezde i ostavila ga. Sad je on tuži: 'Izgleda kao tri limenke...'

Priča oko odnosa manekenke i influencerice Haley Kalil i NFL igrača Matta Kalila dobila je novi nastavak. Haley je otvoreno govorila o razlogu razlaza za Kalikom i po njegovom mišljenju prešla granicu dobrog ukusa
Hrvatskim navijačima uzeli su zastave na meču Donne Vekić: 'Morali smo okrenuti dresove'
PIŠU NOVOZELANĐANI

Hrvatskim navijačima uzeli su zastave na meču Donne Vekić: 'Morali smo okrenuti dresove'

Hrvatski navijač Joseph Erceg ispričao je za medije u Novom Zelandu bizarnu situaciju u kojoj su zaštitari oduzimali navijačima rekvizite s hrvatskim obilježjima. Razmišlja i o tužbi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026