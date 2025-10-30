VIDEO Novi kiks PSG-a u Ligue 1!

U susretu 10. kola francuskog nogometnog prvenstva Lorient je priredio iznenađenje odigravši 1-1 protiv prvaka PSG-a, dok je Nica sa 2-0 porazila Lille, skorašnjeg suparnika zagrebačkog Dinama u Europskoj ligi.

PSG je poveo u 49. minuti golom Nune Mendesa, no domaćin je svega dvije minute kasnije izjednačio, a strijelac je bio Igor Silva.

Aktualni prvak je imao čak 78 posto posjeda lopte, međutim nije uspio slomiti domaćina. U nastavku susreta Luis Enrique je uveo Vitinhu, Kvaratškeliju, Barcolu i Joaoa Nevesa, međutim nije pomoglo. Dodatne brige Enriqueu donijela je ozljeda Desirea Douea koji je u 61. minuti na nosilima iznesen s terena.

Kiks PSG-a nisu uspjeli iskoristiti Lens i Marseille koji su pobjedama mogli preuzeti vrh ljestvice. OM je na Velodromeu odigrao 2-2 protiv Angersa, dok je Lens izgubio 0-2 na gostovanju kod Metza.

Angers je poveo u 25. minuti golom Sidikija Cherifa, no Marseille je u drugom dijelu okrenuo rezultat golovima Robinia Vaza (52, 70). Ipak u šestoj minuti nadoknade Ousmane Camara je zabio za 2-2.

Pariški sastav je mogao preskočiti i Lens, međutim poražen je na gostovanju kod Metza sa 0-2. Oba gola zabio je Gauthier Hein (87-11m, 90+1).

Nica je slavila protiv skorašnjeg Dinamovog protivnika, Lillea sa 2-0. Sofiane Diop (29.,11m) i Isak Jansson (87.) zabili su za domaćine.

Lyon je imao 3-0 na gostovanju kod Paris FC-a, no domaćin je u posljednjih 25 minuta uspio izjednačiti.

Za Lyon su strijelci bili Tolisso (5.) i Nulc (51., 58.), a za domaćine Camara (65.), Kebbal (77.) i Marchetti (84.). Oba sastava su završila utakmicu s igračem manje, kod Lyona je "pocrvenio" Abner Vinicius u 61. minuti, a kod Parižana De Smet u 67. minuti.

Golijadu su vidjeli i gledatelji u Nantesu gdje je Monaco slavio sa 5-3.

PSG vodi sa 21 bodom, Monaco ima 20, a Marseille, Strasbourg, Lyon i Lens po 19 bodova.