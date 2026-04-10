VIDEO Novi šok za Real u borbi za naslov! Zaustavila ga Girona

Nogometaši Real Madrida napravili su korak unatrag u borbi za naslov prvaka Španjolske. Na svom Santiago Bernabéu stadionu odigrali su samo 1-1 protiv Girone. Pogodak za "kraljevski klub" zabio je Federico Valverde, no bod gostima iz Katalonije osigurao je Thomas Lemar.

Real je u utakmicu ušao pod pritiskom nakon dva uzastopna poraza i od početka je krenuo ofenzivno. Domaćini su dominirali posjedom, no teško su stvarali konkretne prilike pred golom Paula Gazzanige. Jude Bellingham je u 22. minuti bio najbliže pogotku kada je njegov udarac s desetak metara prošao tik uz stativu. S druge strane, Girona je pokazala da nije došla s bijelom zastavom, a najbolju priliku imao je Azzedine Ounahi, čiji je snažan udarac u 14. minuti obranio golman Andrij Lunin. Unatoč pritisku, Madriđani nisu uspjeli probiti obranu gostiju u prvih 45 minuta.

Početkom drugog poluvremena činilo se da će Real konačno slomiti otpor gostiju. U 51. minuti Federico Valverde je primio loptu na rubu kaznenog prostora i uputio snažan udarac. Argentinski golman Gazzaniga loše je reagirao i praktički sam ugurao loptu u mrežu za vodstvo Reala.

No, radost domaćih navijača bila je kratkog vijeka. Samo desetak minuta kasnije, u 62. minuti, Thomas Lemar je fantastičnim udarcem s dvadesetak metara matirao nemoćnog Lunina i poravnao na 1-1. Do kraja susreta, Real je jalovo pokušavao doći do pobjede, ali momčad Girone se organizirano branila i sačuvala vrijedan bod, ostavivši "kraljevski klub" u teškoj situaciji u završnici sezone. Barcelona može pobjeći na devet bodova prednosti.