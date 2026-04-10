BARCA SLAVI

VIDEO Novi šok za Real u borbi za naslov! Zaustavila ga Girona

Piše Jakov Drobnjak,
Real Madrid posrnuo na Bernabéu! Girona otela bod, Valverde zabio, Lemar uzvratio. Barcelona može pobjeći na na devet bodova

Nogometaši Real Madrida napravili su korak unatrag u borbi za naslov prvaka Španjolske. Na svom Santiago Bernabéu stadionu odigrali su samo 1-1 protiv Girone. Pogodak za "kraljevski klub" zabio je Federico Valverde, no bod gostima iz Katalonije osigurao je Thomas Lemar.

Real je u utakmicu ušao pod pritiskom nakon dva uzastopna poraza i od početka je krenuo ofenzivno. Domaćini su dominirali posjedom, no teško su stvarali konkretne prilike pred golom Paula Gazzanige. Jude Bellingham je u 22. minuti bio najbliže pogotku kada je njegov udarac s desetak metara prošao tik uz stativu. S druge strane, Girona je pokazala da nije došla s bijelom zastavom, a najbolju priliku imao je Azzedine Ounahi, čiji je snažan udarac u 14. minuti obranio golman Andrij Lunin. Unatoč pritisku, Madriđani nisu uspjeli probiti obranu gostiju u prvih 45 minuta.

Golove pogledajte OVDJE.

Početkom drugog poluvremena činilo se da će Real konačno slomiti otpor gostiju. U 51. minuti Federico Valverde je primio loptu na rubu kaznenog prostora i uputio snažan udarac. Argentinski golman Gazzaniga loše je reagirao i praktički sam ugurao loptu u mrežu za vodstvo Reala.

No, radost domaćih navijača bila je kratkog vijeka. Samo desetak minuta kasnije, u 62. minuti, Thomas Lemar je fantastičnim udarcem s dvadesetak metara matirao nemoćnog Lunina i poravnao na 1-1. Do kraja susreta, Real je jalovo pokušavao doći do pobjede, ali momčad Girone se organizirano branila i sačuvala vrijedan bod, ostavivši "kraljevski klub" u teškoj situaciji u završnici sezone. Barcelona može pobjeći na devet bodova prednosti.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Sarajka je zavela zvijezdu Premier lige. Nagovorila ga da umjesto Njemačke igra za BiH
TKO JE FATALNA INES?

FOTO Sarajka je zavela zvijezdu Premier lige. Nagovorila ga da umjesto Njemačke igra za BiH

Nogometaš Vitaly Janelt, koji vrijedi 22 milijuna eura, postao je državljanin BiH zbog ljubavi. Supruga Ines, rodom Kovač iz Sarajeva, bila je ključna u njegovoj odluci da zaigra za "zmajeve". Očekuju i prinovu
Barbarez za 24sata o služenju vojske u Zagrebu, SP-u, Daliću i želji navijača: 'To mogu otkriti'
EKSKLUZIVNO

Barbarez za 24sata o služenju vojske u Zagrebu, SP-u, Daliću i želji navijača: 'To mogu otkriti'

Gattuso mi je čestitao korektno i sportski, nikad nisam ni pomislio skočiti sa Starog mosta i nije me sram to priznati. Ne pokušavam biti kao Ćiro i volio bih ujediniti zemlju kao što je to napravio Dalić, kaže Barbarez

