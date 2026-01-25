VIDEO Novi VAR cirkus u HNL-u! Hajduku je nakon duge provjere priznat ovaj gol protiv Istre

Prva HNL utakmica na Poljudu u 2026. godini nije prošla bez kontroverznih sudačkih situacija. Istra 1961 povela je 2-0 zahvaljujući golovima Prevljaka (10') i Frederiksena (22'), dok je Hajduk začinio završnicu nakon što je Robertsson u 83. minuti zabio autogol nakon što je Pukštas poslao loptu prema golu.

Islanđanin je nesretno pogodio vlastitu mrežu u pokušaju da izbije loptu ispred ofenzivca "bijelih", Michelea Šege, koji je bio u potencijalnom zaleđu u trenutku kada je Pukštas uputio loptu prema golu Puljana. Situaciju možete pogledati klikom OVDJE.

Split: SuperSport HNL, 19. kolo, HNK Hajduk - NK Istra 1961 | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Nekoliko je minuta trajala VAR saga na Poljudu. VAR soba nije uspjela donijeti presudu, pa je pitanje zaleđa (ili utjecaja Šege na igru, odnosno na Robertssona) presudio glavni sudac Mateo Erceg, koji je priznao gol nakon što je pogledao VAR monitor.

Zbog cijele situacije protestirao je gostujući trener Oriol Riera, ali autogol Robertssona ipak je priznat, a Hajduk je smanjio na 2-1. Ipak, Hajduk nije uspio zabiti drugi gol i time spasiti barem bod na domaćem terenu.