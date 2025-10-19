VIDEO Novi VAR cirkus u HNL-u: Sedam minuta provjeravali gol Hajduka, evo koji je razlog

Uvijek kada Hajduk igra zna se da će biti vatrometa. To je, jednostavno, garancija uzbuđenja i hrpe situacija. Često se ljudi šale da Hajduk u jednoj utakmici stvori što prilika, što dvojbenih ili zanimljivih situacija koliko neke momčadi ne stvore u dvije.

Tako je bilo i na Aldo Drosini gdje su Splićani u 22. minuti poveli prvijencem u HNL-u Ikera Almene pa udvostručili prednost pogotkom Michelea Šege na krasnu asistenciju Ante Rebića.

Potonji gol bio je predmet rasprave jer je VAR ponovno izveo predstavu i novi cirkus u HNL-u nakon što se u subotu pogodak Slavena protiv Rijeke provjeravao čak šest minuta pa je na kraju poništen.

Ovoga puta Splićani mogu biti zadovoljni jer su suci Ivan Bebek i Ivan Starčević u VAR sobi javili u slušalicu Patriku Kolariću da je start Pukštasa nad Marešićem čist i da gol Šege stoji, ali za to im je trebalo čak sedam minuta. Cijela situacija provjeravala se još i dulje nego ona u Koprivnici, a komentator HRT-a Marko Šapit javio je da je razlog taj što je pao sustav u VAR sobi.

Inače, susret je došao pogledati i bivši trener Dinama i Osijeka Nenad Bjelica. Bjelica je iz svečane lože gestikulacijom prokomentirao spornu situaciju. Na mobilnom telefonu je pogledao što se točno dogodilo i rukom pokazao "To je li-la".