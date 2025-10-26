Obavijesti

Sport

Komentari 1
ŽUTA MINUTA BRAZILCA

VIDEO Novo poglavlje sage: Vinicius urlao i ludio, o reakciji trenera Reala bruji cijeli svijet

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Novo poglavlje sage: Vinicius urlao i ludio, o reakciji trenera Reala bruji cijeli svijet
Foto: Arena Sport/screenshot

REAL MADRID - BARCELONA 2-1 Brazilac je poludio kada je vidio svoj broj na semaforu, uz puno vike i negodovanja napustio teren, a kada je prolazio pored Xabija Alonsa pojačao je decibele

Real Madrid je u 10. kolu La Lige pobijedio Barcelonu 2-1 u vrlo uzbudljivoj utakmici. Spektakularan El Clasico ponudio je tri gola, ali i još tri poništena, kao i poništen penal.

U posljednjim trenucima susreta katalonski sastav ostao je s igračem manje nakon što je Pedri dobio drugi žuti karton, a zadnje sekunde obilježila je i gužva uz teren zbog čega je morala intervenirati i policija.

CIRKUS U MADRIDU FOTO Drama nakon El Clasica: Policija ušla na teren i spriječila sukob igrača Reala i Barcelone!
FOTO Drama nakon El Clasica: Policija ušla na teren i spriječila sukob igrača Reala i Barcelone!

Sukobima je prednjačio Vinicius Junior, koji je ponovno podigao dosta prašine svojim ponašanjem. Sukobio se s klupom Barcelone, pa s Lamineom Yamalom, a ističe se i divljanje nakon što ga je trener Reala Xabi Alonso zamijenio u 72. minuti.

Brazilac je poludio kada je vidio svoj broj na semaforu, uz puno vike i negodovanja napustio teren, a kada je prolazio pored Alonsa pojačao je decibele. Španjolski strateg nije niti trepnuo na njegovu burnu reakciju pa je njegovo hladno lice obišlo nogometni svijet.

Vinicius je prohujao pokraj njega i vidno iznerviran odbio sjesti na klupu za pričuve te je odjurio u svlačionicu. Vratio se nakon desetak minuta pa sudjelovao kod dva incidenta. Jednog prije samog kraja derbija i jednog nakon završetka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Rijetke fotografije iz Draženova djetinjstva: Nešto što namjerim, za tim i idem, makar bilo krivo
KOŠARKAŠKI ČAROBNJAK

Rijetke fotografije iz Draženova djetinjstva: Nešto što namjerim, za tim i idem, makar bilo krivo

Dražen Petrović 22. bi listopada proslavio 61. rođendan. Jedan od najboljih europskih košarkaša ikad tragično je život izgubio u prometnoj nesreći, a donosimo fotografije mladog Dražena koje nam je ustupila obitelj
VIDEO Real - Barcelona 2-1: 'Kraljevi' slavili u dramatičnom El Clasicu i odvojili se na vrhu!
SPEKTAKULARAN DERBI

VIDEO Real - Barcelona 2-1: 'Kraljevi' slavili u dramatičnom El Clasicu i odvojili se na vrhu!

El Clasico je ponudio nevjerojatan susret. Poništen penal i gol Realu, Barcin povratak i novo vodstvo 'kraljeva', zatim novi gol Mbappea koji nije priznat... Na sve to, Francuz je uspio promašiti i penal

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025