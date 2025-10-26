VIDEO Novo poglavlje sage: Vinicius urlao i ludio, o reakciji trenera Reala bruji cijeli svijet

Real Madrid je u 10. kolu La Lige pobijedio Barcelonu 2-1 u vrlo uzbudljivoj utakmici. Spektakularan El Clasico ponudio je tri gola, ali i još tri poništena, kao i poništen penal.

U posljednjim trenucima susreta katalonski sastav ostao je s igračem manje nakon što je Pedri dobio drugi žuti karton, a zadnje sekunde obilježila je i gužva uz teren zbog čega je morala intervenirati i policija.

Sukobima je prednjačio Vinicius Junior, koji je ponovno podigao dosta prašine svojim ponašanjem. Sukobio se s klupom Barcelone, pa s Lamineom Yamalom, a ističe se i divljanje nakon što ga je trener Reala Xabi Alonso zamijenio u 72. minuti.

Brazilac je poludio kada je vidio svoj broj na semaforu, uz puno vike i negodovanja napustio teren, a kada je prolazio pored Alonsa pojačao je decibele. Španjolski strateg nije niti trepnuo na njegovu burnu reakciju pa je njegovo hladno lice obišlo nogometni svijet.

Vinicius je prohujao pokraj njega i vidno iznerviran odbio sjesti na klupu za pričuve te je odjurio u svlačionicu. Vratio se nakon desetak minuta pa sudjelovao kod dva incidenta. Jednog prije samog kraja derbija i jednog nakon završetka.