VIDEO Nuggetsi su jako blizu ispadanja, Jokić izgubio živce

Minnesota Timberwolvesi došli su na korak do drugog kruga doigravanja nakon što su šokirali Denver i poveli 3-1 u seriji. Oklahoma City Thunder sigurno kroči prema "metli" protiv Phoenix Sunsa, dok su New York Knicksi uvjerljivom pobjedom u Atlanti izjednačili seriju na 2-2.

Nuggetsi pred zidom

Utakmica u Denveru pretvorila se u noćnu moru za Minnesotu već u prvoj četvrtini, kada je Donte DiVincenzo nakon nezgodnog doskoka doživio rupturu Ahilove tetive, što znači kraj sezone za njega. Da stvar bude gora, krajem prvog poluvremena zbog hiperekstenzije koljena igru je napustio i najbolji igrač momčadi, Anthony Edwards. U tom trenutku činilo se da je preokret Denvera neizbježan.

No, tada je na scenu stupio čovjek s klupe - Ayo Dosunmu. Bek, kojeg su Wolvesi doveli iz Chicago Bullsa, odigrao je utakmicu života. U trenutku kad je njegova momčad ostala bez dvojice ključnih igrača, Dosunmu je preuzeo odgovornost i uništio obranu Nuggetsa. Završio je utakmicu s 43 koša, što je drugi najveći broj poena koji je rezervni igrač ikad postigao u utakmici doigravanja. Pritom je imao nevjerojatan šut 13/17 iz igre, pogodio je svih pet trica i svih 12 slobodnih bacanja. Klupa Minnesote u potpunosti je nadigrala Denverovu, s nestvarnih 76-16 u poenima.

Na kraju napete utakmice, pri rezultatu 112-96 i sa samo 1,2 sekunde do kraja, došlo je do incidenta. Jaden McDaniels je postigao koš iako je utakmica bila odlučena, na što je Nikola Jokić burno reagirao, dotrčao do njega i unio mu se u lice. Obojica su isključena, a incident je samo potvrdio velike tenzije između ove dvije momčadi.

Čini se da Nuggetsi nemaju odgovor na fizikalnost i intenzitet Timberwolvesa, a američki mediji već naveliko pišu o kraju jedne ere. Mogući rani izlazak iz doigravanja mogao bi potaknuti upravu na velike rezove tijekom ljeta, s obzirom na visoke ugovore i ograničenja zbog poreza na luksuz. Denver je izgledao bezidejno i bez prave energije, što je nedopustivo za momčad koja brani naslov prvaka.

Knicksi uzvratili udarac u Atlanti

Nakon dva tijesna poraza, New York Knicksi odlučili su ne dopustiti da četvrta utakmica protiv Atlanta Hawksa uđe u neizvjesnu završnicu. Od početka su nametnuli svoj ritam, poveli i nisu ispuštali prednost do samog kraja za uvjerljivu pobjedu 114-98 i izjednačenje u seriji na 2-2.

Briljirao je Karl-Anthony Towns, koji je upisao svoj prvi triple-double u doigravanju s 20 koševa, 10 skokova i 10 asistencija. Time je postao tek treći igrač u povijesti Knicksa s takvim učinkom. OG Anunoby ponovno je bio sjajan na obje strane terena, predvodeći strijelce s 22 koša, dok je obrambeno u potpunosti zaustavio najboljeg igrača Hawksa, Jalena Johnsona.

Nezaustavljivi Gilgeous-Alexander

U Zapadnoj konferenciji, Oklahoma City Thunder je na korak do prolaska u drugi krug nakon što je i treći put svladao Phoenix Sunse, ovaj put na gostovanju 121-109, i tako poveo 3-0 u seriji.

Još jednu MVP partiju odigrao je Shai Gilgeous-Alexander, koji je ubacio 42 koša uz fantastičan šut 15/18 iz igre. Vodeći kandidat za najkorisnijeg igrača lige gotovo je sam riješio utakmicu u zadnjoj četvrtini, odbivši svaki pokušaj Sunsa da se vrate u igru. Oklahoma je pokazala zašto je regularni dio sezone završila kao prva momčad Zapada i trebat će joj još samo jedna pobjeda za "metlu" protiv momčadi iz Arizone.

*uz korištenje AI-a