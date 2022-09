VIDEO Objavili šokantne snimke razgovora uoči pada zrakoplova u kojem je bio Emiliano Sala

KOBNI LET

Stari, strah me. Avion izgleda kao da će se raspasti svakog trenutka. Ne znam hoće li me itko tražiti ako se srušimo jer čisto sumnjam da će me naći, rekao je Sala prije pada zrakoplova

BBC je ekskluzivno objavio uznemirujuće snimke telefonskih razgovora argentinskog nogometaša Emiliana Sale koji je preminuo 21. siječnja 2019. godine nakon što se njegov avion srušio u Engleskom kanalu. Sala je putovao iz Nantesa u Cardiff, gdje je trebao nastaviti karijeru nakon što je potpisao profesionalni ugovor vrijedan 15 milijuna funti, a u malom zrakoplovu bio je još samo pilot David Ibbotson. Na snimkama se vidi kako Sala prolazi sigurnosnu kontrolu u zračnoj luci u Nantesu te se čuje kako pilot u razgovoru s prijateljem izražava zabrinutost oko sigurnosti zrakoplova. - Poslali su me po nekog nogometaša od dvadesetak milijuna funti u ovom sumnjivom avionu. Na pola kanala prema Francuskoj sam čuo neki "bum". Provjerio sam sve instrumente, zrakoplov je i dalje normalno letio, ali sam bio zabrinut. Na dnu zrakoplova vidio sam neku maglicu koja je, činilo mi se, ulazila iz prednjeg dijela u kabinu - rekao je Ibbotson i nastavio: - Kad sam sletio, shvatio sam da lijeva pedala uopće ne radi. Mislim da se ovaj avion mora hitno vratiti u hangar. Inače ne nosim prsluk za spašavanje, ali ću ga nositi uoči sljedećeg leta. Možda je ovo zadnji put da pričaš sa mnom, ha, ha. Uoči polijetanja, Sala je također razgovarao s prijateljem te mu je rekao da se boji. - Stari, strah me. Avion izgleda kao da će se raspasti svakog trenutka. Ne znam hoće li me itko tražiti ako se srušimo jer čisto sumnjam da će me naći - rekao je Sala u zadnjoj komunikaciji prije nego što je zrakoplov pao. Ostaci zrakoplova i tijelo argentinskog nogometaša pronađeni su 8. veljače na dnu Engleskog kanala dok tijelo pilota nikad nisu pronašli. Istražitelji su utvrdili da je pilot izgubio kontrolu nad letjelicom na 1500 metara visine, pri brzini od 424 kilometra na sat te se zabio u morsku površinu, a u Salinom tijelu bila je visoka koncentracija ugljičnog monoksida. Ta je količina, utvrdili su ispitivači, mogla prouzročiti moždani udar, nesvjesticu ili infarkt. Velika količina monoksida omamila je pilota Ibbotsona koji nije mogao normalno upravljati, zbog čega se na kraju i srušio.