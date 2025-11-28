VIDEO Obradović zaplakao na dočeku u Beogradu. Navijači su napravili šou, javio se i Hezonja

Košarkaški klub Partizan je u velikoj krizi te se nalazi na niskom 18. mjestu Eurolige. Loši rezultati, a posebno poraz od Panathinaikosa u Ateni (91-69), doveli su do toga da trener beogradskog kluba, legendarni Željko Obradović, da neopozivu ostavku i napusti klub. Ipak, klub je odbio njegovu ostavku i rekao kako stoji iza najtrofejnijeg trenera Eurolige. Obradović je iz Atene krenuo avionom, a u zračnoj luci dočekalo ga je nekoliko tisuća navijača Partizana.

Navijači su jasno dali do znanja svoj legendi da ga ne puštaju iz kluba i da mora ostati. Orilo se aerodromom "Željko Obradović jedan je od nas", "Željko ostani" i "Hoćemo ugovor Željku". Masa je podivljala kada je Obradović stigao u zračnu luku, a posebno je bila emotivna scena s jednom djevojčicom, vatrenom navijačicom Partizana. Nju Obradović pozdravi i zagrli svaki put kada izađe na teren na domaćem terenu te su se sada opet zagrlili, a Obradovića su ponijele emocije i pustio je suzu.

Video pogledajte OVDJE.

Također, posebno se istaknuo transparent navijača na kojem je pisalo "Ovaj ugovor je sa nama potpisan. Ne zaboravi", aludirajući da je Obradović vezan za navijače Partizana. To je jako dojmilo i Marija Hezonju koji je taj transparent objavio na svom Instagramu. Hezonja je poznat da ima simpatije prema Partizanu i treneru Obradoviću.

Foto: Instagram

Iako su rezultati loši, Obradović je zadužio Partizan za cijeli život. Beogradskom klubu donio je titulu Eurolige 1992. godine, a nakon toga se još osam puta popeo na krov europske košarke. Kada se zbroje svi trofeji koje je osvojio u karijeri, dolazi se do brojke 40. Što se tiče njegovog ostanka u Partizanu, sve će biti poznato u petak, oko 13 sati, kada će biti održan sastanak, pišu srpski mediji.