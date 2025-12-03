Obavijesti

Sport

Komentari 0
ONO KAD TE KRENE...

VIDEO Odakle ih vadi? Nakon 'torpeda' Hajduku, Varaždinac zabio novi spektakularan gol!

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Odakle ih vadi? Nakon 'torpeda' Hajduku, Varaždinac zabio novi spektakularan gol!
Foto: TPORTAL

Duvnjak je ove sezone zabio dva gola uz 17 nastupa u svim natjecanjima, a oba su remek djelo. Jedan ljepši od drugog

Tomislav Duvnjak je u subotu protiv Hajduka (1-1) zabio najbolji gol sezone. Iako je tek 15 kola iza nas, možemo to sa sigurnošću reći jer bolje od onoga jednostavno ne može. Volej iz prve, pod prečku, kojeg ne bi obranila niti dvojica golmana.

Pokretanje videa...

Hajduk - Varaždin 01:14
Hajduk - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Neki će reći kako je bilo slučajno i da mu je lopta savršeno sjela, što se dogodi jednom od stotinu pokušaja, no da to remek djelo nije bilo slučajnost, pokazao je veznjak Varaždina i u osmini finala Kupa protiv Osijeka.

Gosti su bili u podređenom položaju od samog početka, ali su iskoristili jedinu šansu i poveli u 39. minuti golom Jakupovića. Varaždinci su dominirali, a jedan igrač je prednjačio Koliko je Duvnjaku samo značio gol protiv Hajduka, vidjelo se od samog početka. Frcao je od samopouzdanja, letio terenom i 'terorizirao' Osječane udarcima iz daljine. A onda je njegova desnica opet zablistala u 59. minuti!

Primio je loptu na dvadeset pet metara od gola, lijepo se okrenuo, opalio i spektakularno pogodio desne rašlje! Bacio se golman Osijeka, no teško bi imao šanse da je s njim na golu bio i njegov kolega.

Video pogledajte OVDJE 

Rezultat je 1-1, utakmica je u tijeku 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Doktorica iz Tuzle dala je vječno obećanje zvijezdi tenisa
POD POLARNIM SVJETLOM

FOTO Doktorica iz Tuzle dala je vječno obećanje zvijezdi tenisa

Sarajevski tenisač Damir Džumhur (33) dogurao je prošlog ljeta do polufinala ATP turnira u Umagu. Velika mu je podrška Aida Čičkušić, doktorica stomatologije iz Tuzle, koju je odlučio oženiti
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Bujna glumica ne boji se masnica: 'Želim boksački meč'
ATRAKTIVNA SYDNEY

FOTO Bujna glumica ne boji se masnica: 'Želim boksački meč'

Amerikanka Sydney Sweeney (27) jedna je od najpopularnijih glumica na svijetu. Oduševila je glumačkim sposobnostima, a i natuknula kako bi umijeće sa seta mogla prebaciti u stvarni život

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025