VIDEO Odakle ih vadi? Nakon 'torpeda' Hajduku, Varaždinac zabio novi spektakularan gol!

Tomislav Duvnjak je u subotu protiv Hajduka (1-1) zabio najbolji gol sezone. Iako je tek 15 kola iza nas, možemo to sa sigurnošću reći jer bolje od onoga jednostavno ne može. Volej iz prve, pod prečku, kojeg ne bi obranila niti dvojica golmana.

Neki će reći kako je bilo slučajno i da mu je lopta savršeno sjela, što se dogodi jednom od stotinu pokušaja, no da to remek djelo nije bilo slučajnost, pokazao je veznjak Varaždina i u osmini finala Kupa protiv Osijeka.

Gosti su bili u podređenom položaju od samog početka, ali su iskoristili jedinu šansu i poveli u 39. minuti golom Jakupovića. Varaždinci su dominirali, a jedan igrač je prednjačio Koliko je Duvnjaku samo značio gol protiv Hajduka, vidjelo se od samog početka. Frcao je od samopouzdanja, letio terenom i 'terorizirao' Osječane udarcima iz daljine. A onda je njegova desnica opet zablistala u 59. minuti!

Primio je loptu na dvadeset pet metara od gola, lijepo se okrenuo, opalio i spektakularno pogodio desne rašlje! Bacio se golman Osijeka, no teško bi imao šanse da je s njim na golu bio i njegov kolega.

Rezultat je 1-1, utakmica je u tijeku