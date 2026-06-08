VIDEO Olise zabio hat-trick, treći gol je remek djelo! Nizozemci jedva protiv Cannavarove ekipe

Iako svi iščekujemo konačni početak Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, u ponedjeljak navečer su se odigrale prijateljske utakmice. Svjetski doprvak, Francuska, slavila je 3-1 protiv Sjeverne Irske pred svojim navijačima koji su se na stadionu Pierre Mauroy u Lilleu.

Prvo ime utakmice neosporno je bio Michael Olise. Krilni napadač Bayerna zabio je sjajni hat-trick, a treći gol u 74. minuti bio je pravo remek djelo. S 20-ak metara, iz zahtjevnog kuta, plasirao je loptu preko cijele protivničke obrane i nemoćnog golmana.

Olise je prvi gol zabio u 43. minuti, a drugi na početku drugog poluvremena u 49. minuti. Međutim, Kelly je smanjio na 2-1 u 64. minuti, tako da je Francuz riješio pitanje pobjednika trećim golom.

Nizozemci slavili protiv Cannavara

Reprezentacija Uzbekistana, koju vodi bivši trener Dinama Fabio Cannavaro, pošteno je namučila Nizozemsku na Icahn stadionu u West New Yorku. Europska momčad slavila je 2-1, a dvostruki je strijelac, i to s bijele točke, bio ofenzivac Liverpoola Cody Gakpo. Sergeev je zabio za Cannavarovu momčad u 92. minuti, ali je Gakpo odlučio susret drugim udarcem s bijele točke. Golove pogledajte OVDJE.