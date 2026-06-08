Obavijesti

Sport

Komentari 0
PRIJATELJSKE UTAKMICE

VIDEO Olise zabio hat-trick, treći gol je remek djelo! Nizozemci jedva protiv Cannavarove ekipe

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Olise zabio hat-trick, treći gol je remek djelo! Nizozemci jedva protiv Cannavarove ekipe
Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Olise je prvi gol zabio u 43. minuti, a drugi na početku drugog poluvremena u 49. minuti. Međutim, Kelly je smanjio na 2-1 u 64. minuti, tako da je Francuz riješio pitanje pobjednika trećim golom

Admiral

Iako svi iščekujemo konačni početak Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, u ponedjeljak navečer su se odigrale prijateljske utakmice. Svjetski doprvak, Francuska, slavila je 3-1 protiv Sjeverne Irske pred svojim navijačima koji su se na stadionu Pierre Mauroy u Lilleu.

Prvo ime utakmice neosporno je bio Michael Olise. Krilni napadač Bayerna zabio je sjajni hat-trick, a treći gol u 74. minuti bio je pravo remek djelo. S 20-ak metara, iz zahtjevnog kuta, plasirao je loptu preko cijele protivničke obrane i nemoćnog golmana.

Olise je prvi gol zabio u 43. minuti, a drugi na početku drugog poluvremena u 49. minuti. Međutim, Kelly je smanjio na 2-1 u 64. minuti, tako da je Francuz riješio pitanje pobjednika trećim golom.

Nizozemci slavili protiv Cannavara

Reprezentacija Uzbekistana, koju vodi bivši trener Dinama Fabio Cannavaro, pošteno je namučila Nizozemsku na Icahn stadionu u West New Yorku. Europska momčad slavila je 2-1, a dvostruki je strijelac, i to s bijele točke, bio ofenzivac Liverpoola Cody Gakpo.  Sergeev je zabio za Cannavarovu momčad u 92. minuti, ali je Gakpo odlučio susret drugim udarcem s bijele točke. Golove pogledajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Halilović blizu novog kluba? Evo tko ga želi
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Halilović blizu novog kluba? Evo tko ga želi

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Bivši realovac šokirao fizičkom preobrazbom. Postao snagator
FOTO: NAPUCAO SE

Bivši realovac šokirao fizičkom preobrazbom. Postao snagator

Kad je svojevremeno nosio dres Real Madrida, Mesut Özil (36) i nije imao dobre 'fizikalije'. Uvijek je bio mršav, ali sve je to popravio nakon što je napustio nogomet
'Ne odustajem od onoga što nam je donijelo tri medalje. Ne mogu do kraja sa senatorima...'
DALIĆ ZNA 11 ZA ENGLEZE

'Ne odustajem od onoga što nam je donijelo tri medalje. Ne mogu do kraja sa senatorima...'

HRVATSKA - SLOVENIJA 2-1 Što će biti, dragi Bog zna. Vjerujem u svoj rad i reprezentaciju. Imamo viziju, ideju, zato nema puno dvojbi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026