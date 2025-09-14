Obavijesti

PRVA POBJEDA DOMAĆIH

VIDEO Omerović slobodnjakom iznenadio sve na stadionu. Pogledajte fantastični hat-trick

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Omerović slobodnjakom iznenadio sve na stadionu. Pogledajte fantastični hat-trick
Foto: MAXSport/screenshot

Osijek konačno pobijedio! Prva pobjeda sezone protiv Vukovara 1991, 4-0. Sastav Simona Rožmana osigurao mir, Omerović zablistao s tri gola

Nogometaši Osijeka dočekali su prvu pobjedu ove sezone u šestom kolu HNL-a, kad im je u goste stigao novi prvoligaš Vukovar 1991, bilo je 4-0. U dvoboju jedina dva kluba bez pobjede slavio je sastav Simona Rožmana koji je barem nakratko kupio mir u svlačionici.

Iako rezultat to sugerira, na terenu baš i nije bilo tako jednostavno. Osijek je poveo golom Luke Jelenića nakon glavometa u šesnaestercu Vukovara i asistencije glavom Oleksandra Petrusenka.

Vukovarci su se ubrzo mogli vratiti, u 39. je Ante Čulina dosudio penal zbog kontakta rukom Ivana Cvijanovića i lopte prilikom udarca Kristijana Pavičića, ali je na intervenciju VAR sobe i Marija Zebeca odluku poništio.

Na scenu je potom stupio Nail Omerović koji je u šestoj minuti nadoknade prvog dijela zabio krasan slobodnjak iz gotovo mrtvog kuta s lijeve strane i iznenadio golmana Bulata. Drugi je dodao u jeku napada vukovarskog sastava, iz kontre u koju ga je gurnuo Yannick Toure, lijepim udarcem iskosa u suprotni kut, a prvi hat-trick sezone u HNL-u kompletirao je u 87. minuti nakon odbijene lopte. Štoviše, u cijeloj prošloj sezoni bio je samo jedan hat-trick, onaj Roberta Mudražije, i to za osam minuta u pobjedi nad Goricom 4-1.

Sve golove s utakmice pogledajte OVDJE.

 

Statistika Naila Omerovića

Foto: Sofascore za 24sata

