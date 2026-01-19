Obavijesti

Sport

Komentari 1
INCIDENT NA UTAKMICI

VIDEO Ometali američku himnu na NBA-u u Londonu! Evo kako su reagirali: 'Pustite Grenland!'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Ometali američku himnu na NBA-u u Londonu! Evo kako su reagirali: 'Pustite Grenland!'
Foto: Paul Childs

Memphis Grizzlies razbili Orlando Magic 126-109 u Londonu, uz prosvjednika koji je ometao izvođenje američke himne! Hoće li NBA proširiti svoje carstvo na Europu

Admiral

Košarkaši Memphisa pobijedili su Orlando Magic 126-109 u utakmici osnovnog dijela sezone NBA lige odigranoj u nedjelju u londonskoj O2 Areni, a dvoboj je obilježilo i ometanje izvođenja američke himne od strane jednog prosvjednika. 

Američku himnu, koja je sastavni dio svih utakmica u NBA ligi, izvodila je pjevačica Vanessa Williams, a tijekom njene izvedbe se jedan je gledatelj uzviknuo "Leave Greenland alone!" (Ostavite Grenland na miru), što je izazvao sramežljivi pljesak s tribina.

POGLEDAJTE VIDEO:

Williams je završila svoju izvedbu bez prekida, a potom je pred 18.424 gledatelja odigrana prva utakmica osnovnog dijela NBA sezone u Londonu od 2019.

Grizzliese je do uvjerljive pobjede predvodio Ja Morant s 24 koša i 13 asistencija po povratku nakon ozljede gležnja. Australac Jock Landale je kao igrač s klupe dodao 21 poen i osam skokova. Anthony Black je s 19 koševa bio najbolji strijelac Orlanda, Wendell Carter Jr. je ubacio 18 poena, a Paolo Banchero je imao 16 koševa, devet asistencija i osam skokova.

NBA - Memphis Grizzlies v Orlando Magic
Foto: Paul Childs

NBA liga intenzivno širi svoj utjecaj na Europu, u kojoj bi u suradnji s FIBA Europom mogla pokrenuti novu ligu već u sezoni 2027./2028. Ono što je izvjesno je da će nastaviti praksu odigravanja utakmica osnovnog dijela sezone na Starom kontinentu. Manchester će biti domaćin 2027., a 2028. će domaćini biti Pariz i Berlin.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Kako bi poznati hrvatski sportaši izgledali bez brade? Livaja, Petković, Joško, Rudić...
OBRIJALI SMO IH!

FOTO Kako bi poznati hrvatski sportaši izgledali bez brade? Livaja, Petković, Joško, Rudić...

Brade su postale zaštitni znak mnogih sportaša: od borilačkih arena do nogometnih stadiona. One simboliziraju snagu, disciplinu i karakter, ali i strpljenje, rutinu te osobni stil koji često prati vrhunske rezultate i samopouzdanje. A mi smo se poigrali i virtualno obrijali sportske face, nogometaše, košarkaše, vaterpoliste, trenere... Pogledajte galeriju
UŽIVO Transferi: Jagušić blizu transfera u Werder iz Bremena!
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Jagušić blizu transfera u Werder iz Bremena!

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Od malih navijača do finalista. Pogledajte kako su rukometaši izgledali u mladosti
POPRILIČNE PROMJENE

FOTO Od malih navijača do finalista. Pogledajte kako su rukometaši izgledali u mladosti

Od školskih dvorana i igrališta do svjetskog postolja: hrvatski rukometaši koji su prošle zime osvojili svjetsko srebro odrasli su uz snove, lopte i odricanja. Ova galerija vraća nas u dane kad je sve počinjalo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026