VIDEO Opasan start najgrubljeg igrača Bundeslige ikad zgrozio i komentatora: 'Može se sramiti'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/SportKlub

Zanimljivo, Kohr je od ranije najgrublji igrač u povijesti Bundeslige - ovo mu je deveti crveni karton, što je rekord, a za rekord po žutim kartonima nedostaje mu još jedan

Mainz i Hoffenheim odigrali su 1-1 u prvoj utakmici 11. kola Bundeslige, a utakmicu je obilježio opasan start domaćeg stopera u 88. minuti. 

Naime, Dominik Kohr je u pokušaju prekidanja akcije Hoffenheima opasno nagazio na nogu suparničkog igrača, što je ostavilo u čudu i komentatora utakmice.

- Uff, ovo mora biti crveni karton, ovo mora VAR soba gledati - govorio je u prijenosu. 

Start Kohra i reakciju komentatora pogledajte OVDJE

FSV Mainz 05 - TSG 1899 Hoffenheim
Foto: Torsten Silz/DPA

Andrej Kramarić odigrao je 58 minuta za goste. 

