Zanimljivo, Kohr je od ranije najgrublji igrač u povijesti Bundeslige - ovo mu je deveti crveni karton, što je rekord, a za rekord po žutim kartonima nedostaje mu još jedan
POGLEDAJTE
VIDEO Opasan start najgrubljeg igrača Bundeslige ikad zgrozio i komentatora: 'Može se sramiti'
Čitanje članka: < 1 min
Mainz i Hoffenheim odigrali su 1-1 u prvoj utakmici 11. kola Bundeslige, a utakmicu je obilježio opasan start domaćeg stopera u 88. minuti.
Naime, Dominik Kohr je u pokušaju prekidanja akcije Hoffenheima opasno nagazio na nogu suparničkog igrača, što je ostavilo u čudu i komentatora utakmice.
- Uff, ovo mora biti crveni karton, ovo mora VAR soba gledati - govorio je u prijenosu.
Start Kohra i reakciju komentatora pogledajte OVDJE
Zanimljivo, Kohr je od ranije najgrublji igrač u povijesti Bundeslige - ovo mu je deveti crveni karton, što je rekord, a za rekord po žutim kartonima nedostaje mu još jedan.
Andrej Kramarić odigrao je 58 minuta za goste.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku