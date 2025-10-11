VIDEO Opća makljaža na Aldo Drosini: Hrvati i Portugalci su se zakačili u prijateljskoj utakmici

Hrvatska U-19 reprezentacija ugostila je vršnjake iz Portugala u prijateljskoj utakmici. Izabranici Siniše Oreščanina Portugalce su dočekali na Aldo Drosini u Puli gdje trenutno traje pauza od prvoligaškog nogometa.

Mirno prvo poluvrijeme pretvorilo se u kudikamo uzbudljivije drugo u kojem su pala čak četiri pogotka.

Portugalci su poveli u 49. minuti, Hrvatska okrenula u 65. i 78. da bi gosti došli do konačnih 2-2 u 80.

U idućih osam minuta dobili su dva crvena kartona, a nervoza je počela još kod izjednačujućeg gola mladih 'vatrenih'.

Igrala se 65. minuta kada su si Portugalci nespretno zabili autogol, a uslijedila je opća makljaža gotovo svih igrača na terenu.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE