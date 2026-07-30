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NIJE BILO SREĆE

VIDEO Opet je koban bio prekid! Pogledajte bizaran autogol koji je izbrisao prednost Varaždina

Piše Domagoj Vugrinović,
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VIDEO Opet je koban bio prekid! Pogledajte bizaran autogol koji je izbrisao prednost Varaždina
Foto: MAXSport
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U prvom susretu koji se igrao u Varaždinu, oba primljena gola, domaćini su dobili nakon prekida. To se ponovilo i u uzvratnoj utakmici

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Uoči uzvratne utakmice Varaždina i Jabloneca u drugom pretkolu Konferencijske lige fokus je bio samo na jednome - prekidima. U prvoj utakmici, u kojoj je momčad Nikole Šafarića preokretom pobijedila 3-2, oba je gola primila nakon prekida, pa su Varaždinci uoči uzvrata posebnu pozornost posvetili upravo tim situacijama. Kako Šafarić, tako i igrači naglasili su to kao segment na kojemu moraju zadržati maksimalnu koncentraciju

Ipak, prekid se ponovno pokazao kobnim. U 28. minuti albanski sudac dosudio je prekršaj za Čehe iskosa s desne strane. Smola je iz te situacije odlučio izravno pucati, lopta je pogodila gredu i odbila se u Punčeca, a od njega završila u mreži iza nemoćnog Silića. Gol pogledajte OVDJE.

Ukupni rezultat sada je 3-3 i Varaždin više nema prednost iz prve utakmice.

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