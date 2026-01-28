VIDEO Oršić zabio bizaran gol s 35 metara, Pafos ispao za dlaku

Pafos je u posljednjem kolu glavne faze Lige prvaka pobijedio Slaviju Prag 4-1 uz gol hrvatskog reprezentativca Mislava Oršića u 87. minuti za konačan rezultat. Bio je to neobičan gol jer je Orša zapravo ubacio s više od 35 metara, ali lopta na putu do gola nikoga nije dirala i ušla je u mrežu.

Oršićev gol pogledajte OVDJE.

No taj gol ipak nije bio dovoljan Cipranima da se domognu nastavka natjecanja, s devet bodova ispadaju. Činilo se da će ih prestići Marseille koji je imao identičnu gol-razliku (-3), ali tri postignuta gola više, no u zadnjim sekundama utakmice u Lisabonu između Benfice i Real Madrida golman Anatolij Trubin zabio je za 4-2 protiv Španjolaca i tako odveo Portugalce dalje kao 24. s gol-razlikom -2, a Marseille se oprašta. Pafos, dakle, završava 26.

Što se Oršića tiče, to mu je osmi gol za Pafos u 53. nastupu, treći u Ligi prvaka.