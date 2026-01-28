Obavijesti

Sport

Komentari 1
KRATKI U LIGI PRVAKA

VIDEO Oršić zabio bizaran gol s 35 metara, Pafos ispao za dlaku

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Oršić zabio bizaran gol s 35 metara, Pafos ispao za dlaku
Foto: Arenasport/Screenshot

Hrvatski reprezentativac zabio je četvrti gol za Pafos u trijumfu nad Slavijom Prag (4-1) koji ipak nije bio dovoljan prolaska u šesnaestinu finala Lige prvaka

Admiral

Pafos je u posljednjem kolu glavne faze Lige prvaka pobijedio Slaviju Prag 4-1 uz gol hrvatskog reprezentativca Mislava Oršića u 87. minuti za konačan rezultat. Bio je to neobičan gol jer je Orša zapravo ubacio s više od 35 metara, ali lopta na putu do gola nikoga nije dirala i ušla je u mrežu.

Oršićev gol pogledajte OVDJE.

No taj gol ipak nije bio dovoljan Cipranima da se domognu nastavka natjecanja, s devet bodova ispadaju. Činilo se da će ih prestići Marseille koji je imao identičnu gol-razliku (-3), ali tri postignuta gola više, no u zadnjim sekundama utakmice u Lisabonu između Benfice i Real Madrida golman Anatolij Trubin zabio je za 4-2 protiv Španjolaca i tako odveo Portugalce dalje kao 24. s gol-razlikom -2, a Marseille se oprašta. Pafos, dakle, završava 26.

Što se Oršića tiče, to mu je osmi gol za Pafos u 53. nastupu, treći u Ligi prvaka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: S Chelseajem je izgubio na Maksimiru, sad na radost navijača odlazi iz kluba
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: S Chelseajem je izgubio na Maksimiru, sad na radost navijača odlazi iz kluba

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska - Mađarska 27-25: Ne ide bez drame! Rukometaši u završnici izborili polufinale Eura
VELIKA POBJEDA

Hrvatska - Mađarska 27-25: Ne ide bez drame! Rukometaši u završnici izborili polufinale Eura

HRVATSKA - MAĐARSKA 27-25 Hrvatski rukometaši priredili su nevjerojatan preokret protiv Mađara, osigurali polufinale EP-a! Šoštarić, Klarica, Lučin i Manrić briljirali, a Kuzmanović čuvao mrežu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026