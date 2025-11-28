Obavijesti

SPEKTAKL U VINKOVCIMA

VIDEO Osijek dvaput vodio, Vukovar se vraćao! Evo golova

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/Tportal

Sjajan "derbi začelja" u Vinkovcima! Zanimljivo, Jurilj deset godina nije zabio u HNL ligi, a danas je protiv Osječana pogodio dvaput

Vukovar 1991 i Osijek sastali su se u 15. kolu HNL-a u Vinkovcima u svojevrsnom "derbiju začelja". Uoči utakmice bili su bodovno poravnati na začelju ljestvice, a Osječani su stigli do vodstva u 34. minuti golom Jakupovića. 

Napadač Osijeka dobro se snašao nakon gužve u protivničkom šesnaestercu i poentirao za 0-1. Ostalo je tako do 53. kada je Jurlj zabio na asistenciju Calhanoglua i glavom pospremio ubačaj u gol. 

Ipak, dvije minute nakon toga opet je poveo Osijek. Ovog puta zabio je Omerović s kakvih 10-ak metara nakon prodora Guedesa po desnoj strani i odložene lopte Čoline. Tu nije kraj uzbuđenjima - Jurilj u 82. pogađa za 2-2! 

Golove pogledajte OVDJE

Zanimljivo, Jurilj deset godina nije zabio u HNL ligi, a danas je protiv Osječana pogodio dvaput. 

