VIDEO Otkriveno kada i gdje će se vjenčati Ronaldo i Georgina. Pogledajte prekrasnu katedralu

Cristiano Ronaldo je zaručio Georginu u kolovozu ove godine i već tada su počele pripreme za vjenčanje jednog od najpopularnijeg para na svijetu. Zaručnički prsten koji je portugalska zvijezda dala svojoj izabranici vrijedi nekoliko milijuna eura, a veliki dijamant bio je tema razgovora nekoliko dana. Sada su portugalski mediji saznali kada i gdje će biti raskošno vjenčanje.

Foto: Instagram

Kako piše Journal de Madeira, par će se vjenčati u ljeto 2026. na otoku gdje je Ronaldo rođen, prekrasnoj Madeiri i to neposredno nakon završetka Svjetskog prvenstva. Sudbonosno "da" par će reći u katedrali u Funchalu, koja nosi ime Sé Catedral de Nossa Senhora da Assunção (Gospa od Uznesenja), a sama katedrala je simbol religijskog i arhitektonskog nasljeđa otoka. Katedrala se počela graditi u 15. stoljeću i jedna je od rijetkih koja je zadržala renesansna obilježja. Strop crkve je od maderskog cedra te će dati poseban "štih" velebnom vjenčanju.

Katedrala se nalazi na samo dva kilometra od bolnice u kojoj je Ronaldo rođen te je zbog toga odabrao ovo mjesto za uploviti u bračne vode. Posebno je vezan za svoj rodni kraj gdje je napravio prve korake i započeo svoju nevjerojatnu karijeru. Nakon svečanog trenutka i vjenčanja, slavlje će se preseliti u jedan od luksuznih hotela, ali daleko od očiju javnosti.

Ronaldo i Georgina upoznali su se 2016. godine u Gucci trgovini gdje je ona radila i od tada traje njihova ljubav. Zajedno odgajaju petero djece te su odlučili da je vrijeme da stave pečat na svoju ljubav. Ronaldo je jednom prilikom obznanio da su njega i Georginu dodatno zbližili teški trenuci koje su prošli (smrt sina Angela 2022. godine) te da je sada vrijeme i da službeno postanu muž i žena.