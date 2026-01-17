VIDEO Ova je sudačka odluka razbjesnila naše! Pogledajte zašto su suci dali Srni isključenje

Hrvatska rukometna reprezentacija teže od očekivanog je savladala prvog protivnika Gruziju (32-29) na otvaranju Europskog prvenstva. Nakon što su naši rukometaši u prvom poluvremenu lovili zaostatak od šest golova, u drugom djelu bila je prava drama. U posljednjim minutama utakmica se lomila, Hrvatska je u 54. minuti imala vodstvo pri rezultatu 28-27, a onda je jedna sudačka odluka razbjesnila naše.

Situacija na terenu bila je napeta, a nekoliko naših reprezentativaca ušlo je u verbalni obračun i lagano naguravanje s Gruzijcima. Suci su pokazali dvije minute isključenja za Zvonimira Srnu, ali onda nisu bili sigurni jesu li donijeli ispravnu odluku. Cijela situacija išla se pregledavati putem VAR-a, a na kraju su španjolski suci Alvares i Bustamante odlučili isključiti Srnu.

Video situacije možete pogledati OVDJE

Hrvatska u idućem kolu igra protiv Nizozemske, a u trećem kolu protiv Švedske.