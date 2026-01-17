VIDEO Ova je sudačka odluka razbjesnila naše! Pogledajte zašto su suci dali Srni isključenje

Nekoliko naših reprezentativaca ušlo je u verbalni obračun i lagano naguravanje s Gruzijom. Suci su pokazali dvije minute isključenja za Zvonimira Srnu, ali onda nisu bili sigurni jesu li donijeli ispravnu odluku
Hrvatska rukometna reprezentacija teže od očekivanog je savladala prvog protivnika Gruziju (32-29) na otvaranju Europskog prvenstva. Nakon što su naši rukometaši u prvom poluvremenu lovili zaostatak od šest golova, u drugom djelu bila je prava drama. U posljednjim minutama utakmica se lomila, Hrvatska je u 54. minuti imala vodstvo pri rezultatu 28-27, a onda je jedna sudačka odluka razbjesnila naše.
Situacija na terenu bila je napeta, a nekoliko naših reprezentativaca ušlo je u verbalni obračun i lagano naguravanje s Gruzijcima. Suci su pokazali dvije minute isključenja za Zvonimira Srnu, ali onda nisu bili sigurni jesu li donijeli ispravnu odluku. Cijela situacija išla se pregledavati putem VAR-a, a na kraju su španjolski suci Alvares i Bustamante odlučili isključiti Srnu.
Video situacije možete pogledati OVDJE
Hrvatska u idućem kolu igra protiv Nizozemske, a u trećem kolu protiv Švedske.
