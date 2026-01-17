Obavijesti

Sport

Komentari 4
JESU LI DONIJELI ISPRAVNU ODLUKU?

VIDEO Ova je sudačka odluka razbjesnila naše! Pogledajte zašto su suci dali Srni isključenje

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Ova je sudačka odluka razbjesnila naše! Pogledajte zašto su suci dali Srni isključenje
Foto: Screenshot / net.hr

Nekoliko naših reprezentativaca ušlo je u verbalni obračun i lagano naguravanje s Gruzijom. Suci su pokazali dvije minute isključenja za Zvonimira Srnu, ali onda nisu bili sigurni jesu li donijeli ispravnu odluku

Admiral

Hrvatska rukometna reprezentacija teže od očekivanog je savladala prvog protivnika Gruziju (32-29) na otvaranju Europskog prvenstva. Nakon što su naši rukometaši u prvom poluvremenu lovili zaostatak od šest golova, u drugom djelu bila je prava drama. U posljednjim minutama utakmica se lomila, Hrvatska je u 54. minuti imala vodstvo pri rezultatu 28-27, a onda je jedna sudačka odluka razbjesnila naše. 

Situacija na terenu bila je napeta, a nekoliko naših reprezentativaca ušlo je u verbalni obračun i lagano naguravanje s Gruzijcima. Suci su pokazali dvije minute isključenja za Zvonimira Srnu, ali onda nisu bili sigurni jesu li donijeli ispravnu odluku. Cijela situacija išla se pregledavati putem VAR-a, a na kraju su španjolski suci Alvares i Bustamante odlučili isključiti Srnu. 

Video situacije možete pogledati OVDJE

Hrvatska u idućem kolu igra protiv Nizozemske, a u trećem kolu protiv Švedske. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Nekad su dominirale u UFC-u, a danas zajedno snimaju sadržaj koji nije za svačije oči
UJEDINILE SNAGE

FOTO Nekad su dominirale u UFC-u, a danas zajedno snimaju sadržaj koji nije za svačije oči

Paige vanZant (30) i Maryna Moroz (33) zvijezde su ženskog MMA sporta. Dok je Paige odavno napustila UFC i okušala se u natjecanju u šamaranju, Maryna je još u toj organizaciji. No jedna i druga fokusirale su se i na snimanja u oskudnim odjevnim kombinacijama. Nedavno su skupa snimile video sličnog sadržaja koji je mnoge ostavio bez teksta
UŽIVO Transferi: Drugoligaš doveo bivšeg igrača Hajduka!
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Drugoligaš doveo bivšeg igrača Hajduka!

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska - Gruzija 32-29: Slavlje rukometaša u neviđenoj drami!
DRAMA NA OTVARANJU EP-A

Hrvatska - Gruzija 32-29: Slavlje rukometaša u neviđenoj drami!

U prvom poluvremenu lovili smo šest golova zaostatka, a onda drama u drugom djelu. Najbolji strijelci su Mario Šoštarić i Luka Cindrić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026