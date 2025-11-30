VIDEO Ovako izgleda ljuti Luka Modrić izbliza. Pogledajte ovo

U pobjedi Milana protiv Lazija (1-0) Luka Modrić je odigrao cijeli susret za domaće. Talijanski mediji raspisali o vjerojatno najlošijoj utakmici Hrvata u dresu "crveno-crnih", a nervozu maestra pokazuje i video iz 25. minute.

Naime, Modrić se spremao izvesti korner, postavio je loptu u kut, a onda je sudac Giuseppe Collu. Modrić je nakon sučeve odluke protestirao prema sucu, a na X-u je osvanuo videu koji pokazuje tu situaciju snimljenu "Ref camom".

Hrvat je nakon prosvjedovanja ipak naposljetku ispoštovao odluku suca i udaljio se od situacije. Modriću je ovo bila 14. utakmica ove sezone, zabio je jedan gol i dodao dvije asistencije.