VIDEO Ovako je Hoxha golom za Dinamo okrunio sjajan početak

Nevjerojatan ulazak u utakmicu u Stavangeru i tri propuštena zicera Dinama na koncu su, već u desetoj minuti, urodile plodom i vodećim golom koji je zabio Arber Hoxha, jedini novi igrač u početnih 11 u odnosu na prvu utakmicu protiv Vikinga, umjesto Mislava Oršića.

Luka Stojković, koji je propustio prvu veliku priliku nakon spuštene lopte Diona Drene Belje u petoj minuti, ubacio je s desne strane, lopta se odbila od noge norveškog braniča, a onda ju je na petercu Albanac glavom zakucao u mrežu. Dvije minute prije njega odličnu je situaciju pred golom Norvežana propustio Mateo Lisica, koji je promašio okvir gola kao i Stojković.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Video gola pogledajte OVDJE.

Hoxhi je to drugi gol sezone u osmom nastupu, zabio je i u Rudešu u HNL-u u pobjedi 4-0, a ukupno 48. u 297. nastupu.

Međutim veselje "modrih" nije dugo trajalo jer je u 18. minuti Riječanin Zlatko Tripić iz penala, nakon igranja rukom Scotta McKenne i intervencije glavnog VAR suca Guillermo Cuadra Fernandez, zabio za 1-1. Španjolski sudac Jose Maria Sanchez nakon pregleda snimke smatrao je kako je to bilo kažnjivo igranje rukom na petercu, iako je pokret ruke bio prema natrag i nije bio udarac prema golu, a Tripić je opalio po sredini gola i zabio osmi gol u 24. nastupu u sezoni.