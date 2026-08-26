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VIDEO Ovako je Hoxha golom za Dinamo okrunio sjajan početak

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Ovako je Hoxha golom za Dinamo okrunio sjajan početak
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Foto: HTV/screenshot
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Dinamo je furiozno startao u Stavangeru, Hoxha zabio za vodstvo, ali Norvežani brzo uzvratili iz penala i šokirali Modre

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Nevjerojatan ulazak u utakmicu u Stavangeru i tri propuštena zicera Dinama na koncu su, već u desetoj minuti, urodile plodom i vodećim golom koji je zabio Arber Hoxha, jedini novi igrač u početnih 11 u odnosu na prvu utakmicu protiv Vikinga, umjesto Mislava Oršića.

Luka Stojković, koji je propustio prvu veliku priliku nakon spuštene lopte Diona Drene Belje u petoj minuti, ubacio je s desne strane, lopta se odbila od noge norveškog braniča, a onda ju je na petercu Albanac glavom zakucao u mrežu. Dvije minute prije njega odličnu je situaciju pred golom Norvežana propustio Mateo Lisica, koji je promašio okvir gola kao i Stojković.

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Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Video gola pogledajte OVDJE.

Hoxhi je to drugi gol sezone u osmom nastupu, zabio je i u Rudešu u HNL-u u pobjedi 4-0, a ukupno 48. u 297. nastupu.

Međutim veselje "modrih" nije dugo trajalo jer je u 18. minuti Riječanin Zlatko Tripić iz penala, nakon igranja rukom Scotta McKenne i intervencije glavnog VAR suca Guillermo Cuadra Fernandez, zabio za 1-1. Španjolski sudac Jose Maria Sanchez nakon pregleda snimke smatrao je kako je to bilo kažnjivo igranje rukom na petercu, iako je pokret ruke bio prema natrag i nije bio udarac prema golu, a Tripić je opalio po sredini gola i zabio osmi gol u 24. nastupu u sezoni.

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