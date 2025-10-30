Obavijesti

MAJSTORSKI JE ZABIO

VIDEO Ovako je komentator iz Srbije doživio gol Petra Sučića

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Petar Sučić (22) odlično se snašao u Interu već u prvoj sezoni i nerijetko je starter, a nije dugo čekao ni na prvi gol. Zabio je protiv Fiorentine (3-0) i to na fanastičan način! Njegovo remek-djelo oduševilo je i srpskog komentatora.

- Sučić, Sučić i dalje. Kakve majstorije, ho-ho-ho. Što je ovo? Petar Sučić - govorio je u prijenosu utakmice oduševljen majstorijama Hrvata. 

Reakciju komentatatora i gol Sučića pogledajte OVDJE

Podsjetimo, Sučić je u transferu vrijednom 14,6 milijuna eura prešao iz Dinama u Inter, a osim gola, već je ove sezone stigao i do tri asistencije u 11 nastupa. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sučićev gol za oproštaj od Dinama 00:46
Sučićev gol za oproštaj od Dinama | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Povećala mu se vrijednost i na Transfermarktu posljednjim ažuriranjem i sada iznosi 20 milijuna eura. Inter je trećeplasirana momčad Serie A s 18 bodova, tri manje od vodećih Napolija i Rome. 

