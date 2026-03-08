VIDEO Ovako je Krovinovića dočekao Poljud protiv Dinama

Hajduk je dočekao Dinamo u 25. kolu HNL-a na Poljudu, a Marko Livaja i Filip Krovinović s klupe su započeli dvoboj. U drugom poluvremenu su obojica ušla u igru, a prvi je na teren kročio Krovinović u 65. minuti.

Posljednjih su se dana ogromne kritike slijevale na račun Hajdukovog veznjaka zbog pogrešnog dodavanja u utakmici protiv Rijeke u Kupu (3-2), ali Poljud ga je dočekao ovacijama. Ulazak Krovinovića pogledajte OVDJE

Hajduk je Krovinovića doveo u srpnju 2021. za 1,5 milijun eura, a za splitske "bile" odigrao je 186 utakmica i zabio 21 gol, uz 13 asistencija.