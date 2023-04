VIDEO Ovako je Leao 'u prašini' ostavio Napolitance, a golmani obje momčadi su 'skinuli' penal

Napoli je imao gol zaostatka (1-0) nakon prve utakmice četvrtfinala Lige prvaka u Milanu, a na domaćem su terenu stisnuli od prve minute i ostavljali puno prostora gostima za kontre. Iskoristio je to brzonogi Portugalac Rafael Leao (23) koji je u 43. minuti jurišao cijelim terenom, ostavio iza sebe obranu Napolija i još 'provozao' bivšeg nogometaša Dinama Amira Rrahmanija (29) te poslužio 'na pladnju' Oliviera Girouda (36) koji je nakon promašenog penala hladno zabio za tad povećanje vodstva (2-0) u četvrtfinalu Lige prvaka.

Prodor i gol možete vidjeti OVDJE. Proslavili su to gosti iz Milana, laknulo im je to nakon što je upravo Giroud u 22. minuti iz penala pucao snažno u lijevu stranu gola Alexa Mereta (26), a talijanski je golman to obranio, a to možete pogledati OVDJE. Bilo je to nakon prekršaja na Rafaelu Leau. A nešto prije toga je upravo Portugalac umalo skrivio penal.

Neoprezno je uklizao i 'očistio' loptu ispred Hirvinga Lozana (27), ali je u tom startu 'potegnuo' i Meksikanca, no sudac Szymon Marciniak je rekao da penala nema, a potvrdila mu je to i VAR soba. Za mnoge je ta situacija bila sporna, a možete ju pogledati OVDJE.

Imali su u nastavku domaći priliku izjednačiti upravo iz penala nakon što je loptu rukom u petercu zaustavio Fikayo Tomori (25) u 80. minuti. Loptu je uzeo Kviča Kvarackelija (22) i pucao snažno u donju desnu stranu gola Mikea Maignana (27), ali odlično je to obranio francuski golman. Penal možete vidjeti OVDJE.

Do kraja utakmice uspjeli su zabiti tek 'počasni' gol nakon što je Victor Osimhen (24) u trećoj minuti sudačke nadoknade bio precizan glavom što možete pogledati OVDJE. No, to im nije bilo dovoljno za prolaz dalje jer je Milan obranio prednost iz prvog susreta i na kraju s 2-1 ukupno prošao u polufinale Lige prvaka.



