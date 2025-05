VIDEO Ovako je Livaja 2010. govorio o odlasku iz Hajduka. Vratio se i postao legenda...

Na Poljudu je prije 15 godina stasao vanserijski talent imena Marko Livaja za kojeg su bili zainteresirani europski velikani. Već tada vidjela se magija u svakom njegovom dodiru, htio je ispuniti san i zaigrati za prvu momčad, ali put ga je odveo u Inter.

Pokretanje videa... 00:57 Livajin menadžer za 24sata: Ne pregovaramo s Turcima, a s Hajdukom ćemo sjesti na ljeto | Video: 24sata/Miroslav Lelas/Ivo Čagalj/Pixsell/Instagram

Prije nego što je potpisao za talijanskog velikana, osvojio je nagradu za najboljeg igrača kadetskog prvenstva koje tada nije uspio osvojiti s Hajdukom, a za emisiju Sport nedjeljom je tada o ostanku na Poljudu rekao:

- Ne bih htio o odlasku, kada dođe vrijeme za to, otkrit ću sve. Zašto odlazim? Ne odlazim još iz Hajduka, više se znati nakon 30. lipnja kada mi istječe ugovor, što će se dogoditi s upravom, hoće li biti kakvog dogovora. Izgubili smo prvenstvo, bilo je tu malo nesreće - kazao je tada 16-godišnji Marko Livaja.

Otišao je u Inter 2010. godine, igrao je za Lugano, Cesenu, Atalantu, Rubin Kazan, Las Palmas, AEK, ali nakon putešestvija diljem Europe, u veljači 2021. godine konačno se vratio doma i postao legenda Hajduka.

Split: Europska liga, 3. pretkolo, HNK Hajduk Split - FC Inter Milano | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Već četiri godine nosi Splićane na svojim leđima, postao je legenda kluba i ikona navijača. Nogometni velemajstor koji oduševljava potezima na terenu, ali još nije ispunio životni san, još nije uspio doći do onoga zbog čega se vratio u Hajduk. Osvojiti naslov prvaka. No, san još živi nakon kiksa Dinama protiv Lokomotive (1-1) i pobjede protiv Rijeke (2-1). Splićani i dalje imaju šanse za titulu uoči posljednjeg kola, no osim što moraju pobijediti Šibenik, Rijeka i Dinamo moraju kiksati protiv Slavena, odnosno Varaždina.

Varaždin: NK Varaždin i HNK Hajduk u utakmici 30. kola Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Posljednjih tjedana, nakon što je klub upao u veliku krizu i činilo se da će im opet izmaknuti titula, spominjalo se kako bi ovo mogla biti Livajina posljednja sezona na Poljudu, ali sve je izvjesnije kako će ostati u najdražem dresu.