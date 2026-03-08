Livaja je ove sezone odigrao 22 utakmice i zabio šest golova, uz četiri asistencije. Ipak, u posljednje vrijeme sve češće s klupe počinje utakmice Hajduka.
VIDEO Ovako je Livaja s klupe doživio Dinamov 'blitzkrieg'
Zajc u sedmoj minuti za 0-1, Vidović u 11. za 0-2. Dinamo je nakon 11 minuta igre imao 0-2 protiv Hajduka na Poljudu, a Marko Livaja s nevjericom na licu je popratio događanja na travnjaku.
Kapetan Hajduka nije se našao u prvih 11 splitskog sastava, ali s klupe je teško proživljavao Dinamove golove. Pukštas je u 28. vratio nadu domaćinu, ali Bakrar je deset minuta kasnije pogodio za 1-3. Zbunjenog Livaju pogledajte OVDJE
Livaja je ove sezone odigrao 22 utakmice i zabio šest golova, uz četiri asistencije. Ipak, u posljednje vrijeme sve češće s klupe počinje utakmice Hajduka.
