VIDEO Ovako je Livaja s klupe doživio Dinamov 'blitzkrieg'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/MaxSport

Livaja je ove sezone odigrao 22 utakmice i zabio šest golova, uz četiri asistencije. Ipak, u posljednje vrijeme sve češće s klupe počinje utakmice Hajduka.

Zajc u sedmoj minuti za 0-1, Vidović u 11. za 0-2. Dinamo je nakon 11 minuta igre imao 0-2 protiv Hajduka na Poljudu, a Marko Livaja s nevjericom na licu je popratio događanja na travnjaku. 

Kapetan Hajduka nije se našao u prvih 11 splitskog sastava, ali s klupe je teško proživljavao Dinamove golove. Pukštas je u 28. vratio nadu domaćinu, ali Bakrar je deset minuta kasnije pogodio za 1-3. Zbunjenog Livaju pogledajte OVDJE

