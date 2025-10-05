Obavijesti

VIDEO Ovako nogomet igra Leo Messi: Namjestio tri gola, svaki put na sjajan način! Pogledajte

VIDEO Ovako nogomet igra Leo Messi: Namjestio tri gola, svaki put na sjajan način! Pogledajte
Foto: Sam Navarro/REUTERS

Čudesni Argentinac ove je sezone zabio 32 gola i dodao 14 asistencija u 40 utakmica. Inter Miami je četvrta momčad MLS-a sa 59 bodova, sedam manje od vodeće Philadelphije

StartFragment Lionel Messi (38) za mnoge je najbolji nogometaš svih vremena. Nevjerojatni Argentinac u karijeri je osvojio apsolutno sve, ali još uvijek zna oduševiti nastupima za Inter Miami u MLS-u. Tako je bilo i u pobjedi protiv New Englanda (4-1) u kojoj je Messi ostvario tri asistencije.

Kod prvog gola je sjajno vidio nadolazećeg Allendea s desne strane i poslao mu dobru loptu koju je ovaj iskoristio. Igrala se 32. minuta. Do druge asistencije stigao je u trećoj minuti nadoknade prvog poluvremena kada je zabio Jordi Alba. Messi je karakterističnim driblingom poslao čuvara u prazno pa dodao za Albu koji je iz blizine pogodio.

MLS: New England Revolution at Inter Miami CF
Foto: Sam Navarro/REUTERS

Hat-trick asistencija Messi je kompletirao u 60. minuti kada je Allende stigao do drugog gola. Stigao je do centra po loptu, digao glavu i poslao dubinsku loptu za suigrača koju je ovaj iskoristio. Gol za 4-1 zabio je Alba, ovog puta bez Messijeve asistencije.

Čudesni Argentinac ove je sezone zabio 32 gola i dodao 14 asistencija u 40 utakmica. Inter Miami je četvrta momčad MLS-a sa 59 bodova, sedam manje od vodeće Philadelphije. 

