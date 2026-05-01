Obavijesti

Sport

Komentari 4
PLAVA NOĆ

VIDEO Ovako slave dinamovci u Požegi. Zajec je dobio ovacije: 'Uzet ćemo i Kup, živio Dinamo'

Josip Tolić
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Pozeski.hr/screenshot

Dinamo organizira plave noći diljem Hrvatske, a Požega je bila domaćin uz legende Zajeca, Marića i Šokotu. Prihod od suvenira ide u humanitarne svrhe. Tamburaši Ringišpil zabavljali fanove

Admiral

Aktualna garnitura vodećih ljudi u Dinamu želi osnažiti vezu s navijačkom bazom diljem Hrvatske i inozemstva organizacijom plavih noći, a red je ovaj četvrtak došao i na Požegu, gdje se u dvorani Gloria okupilo više od 400 sudionika, među njima i legende "modrih" Velimir Zajec, Silvio Marić i Tomo Šokota.

- Uzet ćemo i Kup, živio nam Dinamo - rekao je počasni predsjednik Zajec i dobio ovacije okupljenih, a navijače su pozdravili i član nadzornog odbora i upravitelj zaklade Nema predaje Saša Pavličić Bekić uz člana skupštine i povjerenika za požeški kraj Darija Brekala.

Prihod od prodaje suvenira išao je u humanitarne svrhe klupskoj zakladi. Navijače su zabavljali vinkovački tamburaši iz skupine Ringišpil uz repertoar pjesama koje se često čuju i na utakmicama novog prvaka Hrvatske. Pogledajte djelić atmosfere.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026