VIDEO Ovako slave dinamovci u Požegi. Zajec je dobio ovacije: 'Uzet ćemo i Kup, živio Dinamo'

Aktualna garnitura vodećih ljudi u Dinamu želi osnažiti vezu s navijačkom bazom diljem Hrvatske i inozemstva organizacijom plavih noći, a red je ovaj četvrtak došao i na Požegu, gdje se u dvorani Gloria okupilo više od 400 sudionika, među njima i legende "modrih" Velimir Zajec, Silvio Marić i Tomo Šokota.

- Uzet ćemo i Kup, živio nam Dinamo - rekao je počasni predsjednik Zajec i dobio ovacije okupljenih, a navijače su pozdravili i član nadzornog odbora i upravitelj zaklade Nema predaje Saša Pavličić Bekić uz člana skupštine i povjerenika za požeški kraj Darija Brekala.

Prihod od prodaje suvenira išao je u humanitarne svrhe klupskoj zakladi. Navijače su zabavljali vinkovački tamburaši iz skupine Ringišpil uz repertoar pjesama koje se često čuju i na utakmicama novog prvaka Hrvatske. Pogledajte djelić atmosfere.