VIDEO Ovako su igrači čestitali Modriću 40. rođendan: 'Lukiša moj, znam da imaš jednu želju'

Deveti dan rujna poseban je dan za Luku Modrića, a ovu godinu još i posebniji jer je zagazio u peto desetljeće. I još je aktivan nogometaš, još oduševljava nogometne zaljubljenike diljem svijeta. Dan nakon pobjede Hrvatske nad Crnom Gorom (4-0) HNS će u seriji videoisječaka objavljivati čestitke vječnom kapetanu.

Među 40 čestitara našla su se i druga poznata lica iz života reprezentacije, kao i neka dodatna iznenađenja, kažu u savezu.

HNS je objavio poruke suigrača među kojima su Joško Gvardiol, Andrej Kramarić, Borna Sosa, Dominik Livaković, Duje Ćaleta-Car, Toni Fruk, Mario Pašalić, Franjo Ivanović, Ivan Perišić, Martin Erlić, Mateo Kovačić, Petar Sučić, Nikola Moro, Josip Juranović, Ivan Smolčić, Kristijan Jakić, Toni Fruk, Dominik Kotarski, Marin Pongračić, Ivica Ivušić, Josip Stanišić, Marco Pašalić, Josip Šutalo, Lovro Majer i Martin Baturina.

- Lukiša moj. Ponosan sam što mogu dijeliti svlačionici za našu Hrvatsku već 15 godina s momkom kao što si ti. S igračem i prijateljem. Znam da imaš još jednu želju vezanu uz reprezentaciju i iskreno želim da ti se ostvari - rekao je dokapetan Perišić.

- Ne znam što da si konkretno kažem, sve si nam dao. Nadam se da ćeš još dugo ostati s nama - kazao je Kramarić, dok je većina suigrača uglavnom poželjela dobro zdravlje i sreću.