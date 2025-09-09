Obavijesti

Sport

Komentari 4
PORUKE SVLAČIONICE

VIDEO Ovako su igrači čestitali Modriću 40. rođendan: 'Lukiša moj, znam da imaš jednu želju'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Ovako su igrači čestitali Modriću 40. rođendan: 'Lukiša moj, znam da imaš jednu želju'
Foto: HNS

Luka Modrić slavi 40. rođendan, a HNS mu pripremio iznenađenje! Čestitke stižu od suigrača i poznatih lica. Kapetan Hrvatske ostaje idol i sanja još jedan uspjeh s reprezentacijom

Deveti dan rujna poseban je dan za Luku Modrića, a ovu godinu još i posebniji jer je zagazio u peto desetljeće. I još je aktivan nogometaš, još oduševljava nogometne zaljubljenike diljem svijeta. Dan nakon pobjede Hrvatske nad Crnom Gorom (4-0) HNS će u seriji videoisječaka objavljivati čestitke vječnom kapetanu.

Među 40 čestitara našla su se i druga poznata lica iz života reprezentacije, kao i neka dodatna iznenađenja, kažu u savezu.

HNS je objavio poruke suigrača među kojima su Joško Gvardiol, Andrej Kramarić, Borna Sosa, Dominik Livaković, Duje Ćaleta-Car, Toni Fruk, Mario Pašalić, Franjo Ivanović, Ivan Perišić, Martin Erlić, Mateo Kovačić, Petar Sučić, Nikola Moro, Josip Juranović, Ivan Smolčić, Kristijan Jakić, Toni Fruk, Dominik Kotarski, Marin Pongračić, Ivica Ivušić, Josip Stanišić, Marco Pašalić, Josip Šutalo, Lovro Majer i Martin Baturina.

- Lukiša moj. Ponosan sam što mogu dijeliti svlačionici za našu Hrvatsku već 15 godina s momkom kao što si ti. S igračem i prijateljem. Znam da imaš još jednu želju vezanu uz reprezentaciju i iskreno želim da ti se ostvari - rekao je dokapetan Perišić.

- Ne znam što da si konkretno kažem, sve si nam dao. Nadam se da ćeš još dugo ostati s nama - kazao je Kramarić, dok je većina suigrača uglavnom poželjela dobro zdravlje i sreću.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Čuvao je ovce na planini, živio s 23 kune dnevno i bio neuhranjen. Prepoznajete li ga?
SLAVI 40. ROĐENDAN

FOTO Čuvao je ovce na planini, živio s 23 kune dnevno i bio neuhranjen. Prepoznajete li ga?

Luka Modrić (40) krenuo je iz malog mjesta Zaton Obrovački do kraljevskih visina Real Madrida i nagrade za najboljeg nogometaša svijeta. Kroz djetinjstvo je proživljavao tragediju i talent brusio u izbjegličkom kampu
FOTO Ovo su ljepotice koje su osvojile srca naših 'vatrenih'
HRVATSKE WAGSICE

FOTO Ovo su ljepotice koje su osvojile srca naših 'vatrenih'

Hrvatska jedinica Dominik Livaković zaveo je suprugu Helenu koja je diplomirala na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Izabela Kovačić pak je uspješna poduzetnica i bavi se modom
FOTO Ovo je rodna kuća Luke Modrića. Okružena je minama
NAPUSTIO JU JE 1991.

FOTO Ovo je rodna kuća Luke Modrića. Okružena je minama

Najveći hrvatski nogometaš u povijesti danas posjeduje luksuzne vile u Zadru, Zagrebu, Madridu, ali njegovo djetinjstvo bilo je skromno. Za njegov osmijeh bila je dovoljna samo jedna kamena kućica u Zatonu Obrovačkom. Ona danas stoji zaboravljena i razrušena u mjestu u kojem je odrastao

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025