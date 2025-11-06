Obavijesti

NA VALLECASU

VIDEO Gosti su ostali u šoku: Ovako izgleda svlačionica madridskog kluba...

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Gosti su ostali u šoku: Ovako izgleda svlačionica madridskog kluba...
Foto: Screenshot/X

Poljski novinar u ironičnom je tonu prikazivao detalje u svlačionici poput raznobojnih ručnika poslaganih na hrpu, bočica s vodom koje se nalaze u kutijama (?), a u prostoriji za fizioterapeute nema svjetla

Rayo Vallecano dočekuje Lech iz Poznana u 3. kolu Konferencijske lige. Poljski je klub ostao iznenađen u kakvom je stanju svlačionica u kojoj su smješteni pa su zanimljiv video odlučili podijeliti na društvenim mrežama. 

- To je svlačionica koju čuva ovaj gospodin s ključem - kazao je novinar ne otkrivajući identitet gospodina s brkovima. 

- To je svlačionica koju čuva ovaj gospodin s ključem - kazao je novinar ne otkrivajući identitet gospodina s brkovima. 

Iako je Rayo klub iz Madrida, točnije iz kvarta Vallecas, radi se o posebnom klubu. Naime, klub se ponosi svojom snažnom vezom s lokalnom zajednicom, a u središtu identiteta kluba je radnička klasa. 

UEFA Conference League - BK Hacken v Rayo Vallecano
Foto: TT NEWS AGENCY/REUTERS

Jednom prigodom, 2014. godine, klub se angažirao oko spašavanja 85-godišnje žene od deložacije u Vallecasu. Pokrenuli su inicijativu kojom su skupljali donacije kako bi gospođi osigurali smještaj. 

- Ne možemo sjediti prekriženih ruku, pomoći ćemo ovoj ženi - rekao je tadašnji trener Paco Jemez. 

LaLiga - Atletico Madrid v Rayo Vallecano
Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Specifičnost Raya je i u tome što stadion ima samo tri tribine, a za razliku od madridskih susjeda Reala i Atletica, navijačka baza je praktički isključivo lokalna, a ne globalna. 

Nakon dvoboja s Lechom na istom će stadionu gostovati Real Madrid u nedjelju. 

