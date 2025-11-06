VIDEO Gosti su ostali u šoku: Ovako izgleda svlačionica madridskog kluba...

Rayo Vallecano dočekuje Lech iz Poznana u 3. kolu Konferencijske lige. Poljski je klub ostao iznenađen u kakvom je stanju svlačionica u kojoj su smješteni pa su zanimljiv video odlučili podijeliti na društvenim mrežama.

Poljski novinar u ironičnom je tonu prikazivao detalje u svlačionici poput raznobojnih ručnika poslaganih na hrpu, bočica s vodom koje se nalaze u kutijama (?), a u prostoriji za fizioterapeute nema svjetla.

- To je svlačionica koju čuva ovaj gospodin s ključem - kazao je novinar ne otkrivajući identitet gospodina s brkovima.

Iako je Rayo klub iz Madrida, točnije iz kvarta Vallecas, radi se o posebnom klubu. Naime, klub se ponosi svojom snažnom vezom s lokalnom zajednicom, a u središtu identiteta kluba je radnička klasa.

Jednom prigodom, 2014. godine, klub se angažirao oko spašavanja 85-godišnje žene od deložacije u Vallecasu. Pokrenuli su inicijativu kojom su skupljali donacije kako bi gospođi osigurali smještaj.

- Ne možemo sjediti prekriženih ruku, pomoći ćemo ovoj ženi - rekao je tadašnji trener Paco Jemez.

Specifičnost Raya je i u tome što stadion ima samo tri tribine, a za razliku od madridskih susjeda Reala i Atletica, navijačka baza je praktički isključivo lokalna, a ne globalna.

Nakon dvoboja s Lechom na istom će stadionu gostovati Real Madrid u nedjelju.