VIDEO Ovi su trenuci obilježili kolo: Novi kiks Rijeke, Dinamu derbi, transparent za Garciju

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma. Ušli smo u drugi krug prvenstva, a 10. kolo su otvorili Vukovar i Lokomotiva remijem. Riječani su odigrali remi kod Slaven Belupa, a Dinamo je 2-1 pobijedio Osijek. Kolo su zatvorili Gorica i Varaždin (1-3), a prije toga je Hajduk fantastičnom predstavom nadigrao Istru u Puli (0-3). Dinamo i Hajduk vodeći su na ljestvici sa 22 boda, Rijeka je tek sedma, a Osijek pretposljednji sa samo devet bodova
Dinamo i Hajduk nastavili su borbu za titulu prvaka Hrvatske. Nakon ovog kola su bodovno poravnati na vrhu ljestvice.
| Foto: MAX Sport/Hajduk/Pixsell
Dinamo i Hajduk nastavili su borbu za titulu prvaka Hrvatske. Nakon ovog kola su bodovno poravnati na vrhu ljestvice.
Kolo su otvorili Vukovar 1991 i Lokomotiva koji su odigrali 1-1 u Vinkovcima. Krivak je zabio u 65. za goste, a Robin Gonzalez u 87. za konačnih 1-1.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Silvijo Čabraja nije uspio slaviti protiv bivšeg kluba.
SLAVEN BELUPO - RIJEKA 1-1 Filipović 74./Adu-Adjei 45+4'
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Nastavlja se kriza Riječana u HNL-u...
DINAMO - OSIJEK 2-1 McKenna 3', Dominguez 14'/Mikolčić 70'
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
"Modri" su osvojili trobod u najatraktivnijoj utakmici kola.
Iako je Osijek pri kraju opasno prijetio...
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Dinamo je zadržao pobjedu i u jako dobroj formi čeka europski dvoboj kod Malmoa.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
ISTRA - HAJDUK 0-3 Almena 22', Šego 42', 77'
| Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
Navijači Istre 1961 spremili su uvredljiv transparent za bivšeg trenera Gonzala Garciju i postavili ga ispod zapadne tribine. "Govnalo Garcia" napisali su i postavili njegovu sliku uz novčanicu od 0 eura.
Ali za raspoloženi Hajduk nije bilo problema protiv neugodne Istre.
| Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
Šego se iskazao i novom proslavom gola.
GORICA - VARAŽDIN 1-3 Pršir 76' (pen.) / Mamut 7' (pen.), Škaričić 36', Latković 47'
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Nikola Šafarić nastavlja raditi sjajan posao na klupi Varaždina.
Pobjedom u Gorici klub iz baroknog grada skočio je na četvrto mjesto prvenstvene ljestvice.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto HNK Hajduk/Pixsell