VIDEO Ovi su trenutci obilježili kolo: Novi kiks Rijeke, Dinamu derbi, transparent za Garciju

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma. Ušli smo u drugi krug prvenstva, a 10. kolo su otvorili Vukovar i Lokomotiva remijem. Riječani su odigrali remi kod Slaven Belupa, a Dinamo je 2-1 pobijedio Osijek. Kolo su zatvorili Gorica i Varaždin (1-3), a prije toga je Hajduk fantastičnom predstavom nadigrao Istru u Puli (0-3). Dinamo i Hajduk vodeći su na ljestvici sa 22 boda, Rijeka je tek sedma, a Osijek pretposljednji sa samo devet bodova
Vukovar i Lokomotiva sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Kolo su otvorili Vukovar 1991 i Lokomotiva koji su odigrali 1-1 u Vinkovcima. Krivak je zabio u 65. za goste, a Robin Gonzalez u 87. za konačnih 1-1. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
