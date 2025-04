VIDEO Engleski navijači na utakmici Lokomotive i Slavena! Rugali se s Tottenhamom...

Znate da je u HNL-u sve moguće. Pa tako i da vidimo starijeg muškarca bez majice kako ležerno češka trbuh i iz svog dvorišta gleda utakmicu ili društvo s balkona koja uz napitak od hmelja i ječma navija za Lokomotivu. Priznajte da to niste očekivali, ali u čarima naše lige uživali su i engleski navijači!

Slaven Belupo je u 30. kolu HNL-a slavio kod Lokomotive (2-0), bila je to ujedno i posljednja utakmica na stadionu u Kranjčevićevoj koji uskoro ide u temeljitu obnovu, a turisti kao da su to znali pa su iskoristili posljednju priliku da iskuse draž legendarnog stadiona.

Zagreb: NK Lokomotiva - NK Slaven Belupo u 30. kolu SuperSport Prve HNL | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Skupilo se nekoliko stotina gledatelja, a među njima bila je jedna manja skupina Engleza. Tijekom drugog poluvremena tribinama se orilo '"Tottenham get battered everywhere they go" (Tottenham gubi gdje god igrao). Nekolicina njih imala je dresove Chelseaja pa je za pretpostaviti kako je riječ o pristašama 'bluesa'.

Veseli turisti iz Engleske, koji se očito sjajno zabavljaju u Zagrebu, što su demonstrirali na tribinama, tako su upriličili i kraj ere stare Kranjčevićeve koja ide u povijest. Za godinu i pol dana trebala bi niknuti nova ljeptica, a Lokomotiva će do tada utakmice igrati na Maksimiru.