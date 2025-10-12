Obavijesti

PIKSI NAPUSTIO 'ORLOVE'

VIDEO Ovo je trenutak kad je Dragan Stojković dao ostavku

Piše Petar Božičević,
VIDEO Ovo je trenutak kad je Dragan Stojković dao ostavku
Foto: Florion Goga/REUTERS

Razgovarao sam i s igračima i objasnio im svoju odluku. Kad izbornik ode, to nije tragedija. Uvijek ću podržavati srpsku reprezentaciju - rekao je Stojković, koji je od 2021. sjedio na klupi i predvodio reprezentaciju u 55 utakmica

Nogometna reprezentacija Srbije porazom si je od Albanije (0-1) znatno umanjila šanse za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine. One još postoje, ali nisu prevelike, a odgovnost za poraz preuzeo je Dragan Stojković Piksi koji je podnio ostavku na mjestu izbornika. Zanimljivo, već je tijekom utakmice dao naslutiti da će se to dogoditi. 

Naime, u 83. minuti su srpski navijači u Leskovcu krenuli skandirati "Piksi, odlazi", nakon čega im je bivši izbornik "orlova" mahnuo i okrenuo se prema njima. Taj se potez može protumačiti kao svojevrsni pozdrav i oproštaj Stojkovića od reprezentacije.

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group K - Serbia v Albania
Foto: Florion Goga/REUTERS

Video skandiranja Stojkoviću i njegovu reakciju pogledajte OVDJE

StartFragment - Razgovarao sam i s igračima i objasnio im svoju odluku. Kad izbornik ode, to nije tragedija. Uvijek ću podržavati srpsku reprezentaciju - rekao je 60-godišnji Stojković, koji je od 2021. sjedio na klupi i predvodio reprezentaciju u 55 utakmica.

