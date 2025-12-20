Obavijesti

VIDEO Ovo je trenutak kad je Maksimir proključao: Miljenik navijača dobio tek četiri minute

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Popularni Mudri je jedan od miljenika navijača, iako ne kotira visoko u planovima Marija Kovačevića. Ovo mu je bio tek peti nastup ove sezone, a u HNL-u je u četiri utakmice skupio tek 39 minuta

Dinamo je pobijedio Lokomotivu 2-0 u 18. kolu HNL-a na Maksimiru, ali jedan je detalj na samoj utakmici privukao dosta pažnje. 

Naime, igrala se 87. minuta kada je u igru ušao Robert Mudražija umjesto Frana Topića, a Dinamovi navijači taj su potez dočekali s oduševljenjem i ovacijama. 

Taj je detalj s utakmice istaknula i Valentina Miletić u studiju na MAX Sportu:

- To je bio možda i najljepši trenutak utakmice - rekla je Valentina, dok je Samir Toplak dodao:

- Ne znam koliko su to gledatelji vidjeli i doživjeli, 'standing ovation' igraču koji skoro ništa nije igrao ove sezone. To je bilo lijepo vidjeti i čuti.

Popularni Mudri je jedan od miljenika navijača, iako ne kotira visoko u planovima Marija Kovačevića. Ovo mu je bio tek peti nastup ove sezone, a u HNL-u je u četiri utakmice skupio tek 39 minuta. 

