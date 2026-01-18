VIDEO Ovo nikad niste vidjeli: Sutkinja zabila za bod ekipe!

Drugo kolo Europske lige u rukometu donijelo je nevjerojatnu situaciju. Sastali su se Dijon i Viborg, završilo je 30-30, a za bod Dijona zabila je - sutkinja!?

Dobro ste pročitali, a radi se o sljedećem. Imali su domaći napad za izjednačenje 15-ak sekundi prije kraja, a udarac Adriane Holejove je završio na vratnici. Ipak, lopta se odbila od sutkinje u mrežu i gol je priznat!

Situaciju pogledajte OVDJE

Radi se o tome da u rukometu vrijedi pravilo po kojem su suci kao zrak i njihovo diranje lopte se ne broji kao kršenje pravila. Prosvjedovale su igračice Viborga, ali uzalud.

Dijon i Viborg ostali su poravnati na vrhu skupine D.