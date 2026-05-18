VIDEO Ovo sigurno još niste vidjeli! Pogledajte jedan od najbizarnijih autogolova ikad

Piše Ivan Kužela,
Nevjerojatan autogol zabijen je u drugoj moldavskoj ligi. Branič Valentin Rebeja postigao je autogol dok je ležao ozlijeđen na travnjaku, lopta ga je pogodila i komično završila u mreži

Svijet nogometa povremeno nas počasti nevjerojatnim situacijama koje se pamte godinama. Jedna takva, koja konkurira za najbizarniji autogol ikad, stiže iz druge moldavske lige, gdje je jedan branič postigao autogol dok je bespomoćno ležao teško ozlijeđen na travnjaku.

U četvrtfinalu doigravanja za plasman u moldavsku Super ligu sastali su se Real Sireți i Oguzsport. Domaća momčad, Real Sireți, dominirala je susretom i već na poluvremenu vodila s uvjerljivih 4-1, čime je praktički osigurala prolazak dalje. Činilo se da je pitanje pobjednika riješeno te da će drugo poluvrijeme biti samo formalnost. Gosti su pokušavali smanjiti zaostatak, no nisu uspijevali ozbiljnije zaprijetiti. Utakmica je tekla mirno sve do 75. minute, kada se dogodio trenutak koji je zasjenio sve ostalo.

Komičan trenutak koji je obišao svijet

Petnaest minuta prije kraja, igrač gostujućeg Oguzsporta pokušao je s udarcem prema golu. Njegov šut bio je neprecizan i lopta je trebala završiti nekoliko metara pokraj gola. No, u kaznenom prostoru domaće momčadi, nakon jednog duela, na travi je zbog ozljede ostao ležati branič Valentin Rebeja. Golman Real Sirețija, vidjevši da opasnosti nema, krenuo je sa svojih vrata prema ozlijeđenom suigraču kako bi provjerio njegovo stanje. Upravo tada, putanja lopte presjekla se s Rebejinim tijelom. Lopta ga pogađa i u visokom, savršenom luku prelijeće preko nemoćnog i iznenađenog golmana te završava u nebranjenoj mreži za smanjenje rezultata na 4-2.

Gol priznat, pobjednik neupitan

Igrači na terenu ostali su u potpunoj nevjerici, no sudac nije imao dvojbi te je, sukladno pravilima, priznao pogodak. Iako je Oguzsport na nevjerojatno sretan način smanjio zaostatak, to im nije bilo dovoljno za preokret. Do kraja susreta, domaći Real Sireți zabio je još jedan pogodak za konačnih 5-2 i osigurao prolazak u polufinale doigravanja.

*uz korištenje AI-ja.

