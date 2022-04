VIDEO Pahuljice u Kanadi: 6000 ljudi pljeskalo im uz Celine Dion

Korona i pandemija odvojile su ih od natjecanja na dvije godine. Spremale su se, trenirale i u kanadskom Hamiltonu na Svjetskom prvenstvu pojavile se u nikad mlađem sastavu. Samo tri djevojke imale su čast nastupati na svjetskim prvenstvima, za sve ostale djevojke ovo je bilo prvi put.

Da stvar bude bolja, čak 14 od 18 pahuljica su juniorke. S prosjekom od 18 godina Zagrebačke pahuljice su daleko najmlađa ekipa među svjetskom elitom. I stoga ne čudi da su dobile ovacije i pljesak 6000 gledatelja, kada su izvele kratki program na pjesmu kanadske pjevačice Celine Dion "To Love You More", objavljene 1993., kad se nitko, osim 35-godišnje trenerice Ozane Miljković, iz Pahuljica nije ni rodio.

VIDEO: Pahuljice u Kanadi

I ne samo ovacije i pljesak, Zagrebačke pahuljice dobile su i pohvale svjetskih stručnjaka u sinkroniziranom klizanju, a suci su im dali odličnih 38.17 bodova. Cure su doista bile sjajne, uostalom, na Svjetskim prvenstvima nastupaju od 2002. godine, a ovo im je drugi najbolji rezultat.

- Nakon pune dvije godine bez natjecanja, bez klizanja pred publikom, čak niti pred roditeljima, bez treninga u matičnoj dvorani Dom sportova, uz sve epidemiološke mjere koje su utjecale na timske sportove, a sinkronizirano klizanje je kontaktni sport, nakon PCR testiranja i izazova, izuzetno smo zadovoljni što smo ovdje!

VIDEO: Pahuljice u Kanadi

Imamo sjajnu generaciju mladih djevojaka, vrlo predanih sportu i ekipi. Čak osam klizačica su maturantice, uz pripreme za maturu i upis na fakultet, autoškolu, uspijevale su uskladiti treninge i odlaske na vikend treninge u Sisak. Pred tako velikom publikom i debitantni nastup, kako za seniorke, treba pohvaliti i juniorke koje su nedavno nastupile na juniorskom SP u Innsbrucku.

Zadovoljni smo nastupima, tehnički smo imali manjih grešaka i tu smo imali prostora za koji bod više i bolji plasman. Nakon nastupa pohvale su stizale sa svih strana, i od sudaca i od drugih trenera koji prate naš rad i napredak - rekla je trenerica Miljković.

Najčitaniji članci