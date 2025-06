VIDEO Palmeiras u drami ušao u četvrtfinale! Evo gola odluke

Nogometaši Palmeirasa izborili su plasman u četvrtfinale Svjetskog klupskog prvenstva nakon što su u Philadelphiji nakon produžetaka pobijedili Botafogo 1-0.

Pogodak odluke zabio je Paulinho u 100. minuti susreta. Palmeirasov veznjak je ušao u kazneni prostor s desne strane, sjajnom varkom "slomio" svog čuvara, a potom lijepim udarcem u suprotan kut pogodio za 1-0.

Palmeiras je i ranije mogao do prednosti, no istaknuo se suparnički vratar John Victor s nekoliko sjajnih obrana. Palmeiras je od 117. minute igrao s igračem manje nakon što je isključen Gustavo Gomez, ali Botafogo to nije iskoristio.

Bio je to prvi poraz Botafoga u posljednjih šest natjecateljskih utakmica protiv Palmeirasa.

Brazilski sastav će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika susreta Benfica - Chelsea.

U preostalim susretima osmine finala sastaju se PSG - Inter Miami, Flamengo - Bayern Munchen (29. lipnja), Inter - Fluminense, Manchester City (Eng) - Al Hilal (30. lipnja), te Real Madrid - Juventus i Borussia Dortmund - Monterrey (1. srpnja).