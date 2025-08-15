Obavijesti

VIDEO Partizan poput Hajduka: Nadoknadio 'nemoguće' pa ipak ispao golom u produžetcima...

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/SportKlub

Na kraju je Partizanu presudio poraz 0-2 na domaćem terenu iz prve utakmice i nije se uspio izvući nakon tog rezultata. Hibernian će u playoffu igrati protiv poljske Legije

Nije samo Hajduk doživio bolno europsko ispadanje od klubova iz bivše države. Partizan je nakon 120 minuta igre i teške bitke ispao od škotskog Hiberniana u 3. pretkolu Konferencijske lige i oprostio se od europskih natjecanja. 

Sjajno je počelo za beogradsku momčad koja je povela u 17. minuti golom Vukotića. Nastavili su gosti u istom ritmu i u 44. zabili za 0-2 preko Miloševića i u tom trenutku se činilo da bi mogli proći dalje. 

Ipak, Škoti se vraćaju u 59. golom Bowieja, ali Partizanu produžetke osigurava Kostić golom u 95. minuti! Velika bitka nastavila se i u produžecima, ali gol Caddena u 100. minuti odlučio je putnika u 4. pretkolo. 

Golove pogledajte OVDJE

Na kraju je Partizanu presudio poraz 0-2 na domaćem terenu iz prve utakmice i nije se uspio izvući nakon tog rezultata. Hibernian će u playoffu igrati protiv poljske Legije. 
 

