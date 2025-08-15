VIDEO Partizan poput Hajduka: Nadoknadio 'nemoguće' pa ipak ispao golom u produžetcima...

Nije samo Hajduk doživio bolno europsko ispadanje od klubova iz bivše države. Partizan je nakon 120 minuta igre i teške bitke ispao od škotskog Hiberniana u 3. pretkolu Konferencijske lige i oprostio se od europskih natjecanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:36 Hajduk - Istra: Nestalo struje na Poljudu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Sjajno je počelo za beogradsku momčad koja je povela u 17. minuti golom Vukotića. Nastavili su gosti u istom ritmu i u 44. zabili za 0-2 preko Miloševića i u tom trenutku se činilo da bi mogli proći dalje.

Ipak, Škoti se vraćaju u 59. golom Bowieja, ali Partizanu produžetke osigurava Kostić golom u 95. minuti! Velika bitka nastavila se i u produžecima, ali gol Caddena u 100. minuti odlučio je putnika u 4. pretkolo.

Golove pogledajte OVDJE

Na kraju je Partizanu presudio poraz 0-2 na domaćem terenu iz prve utakmice i nije se uspio izvući nakon tog rezultata. Hibernian će u playoffu igrati protiv poljske Legije.

