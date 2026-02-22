Obavijesti

NAKON KORNERA

VIDEO Pašalić zabio gol Napoliju

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Ovo je Mariju Pašaliću treći gol u 21. utakmici u Serie A ove sezone, a ima i tri asistencije.

Atalanta je dočekala Napoli u 26. kolu Serie A, a gosti su od 18. minute bili u vodstvu golom Beukeme. Ipak, domaćin je izjednačio u 61. minuti, a gol je zabio Mario Pašalić

Zalewski je ubacio iz kornera, a hrvatski je reprezentativac glavom pogodio u nebranjeni dio mreže za 1-1. Gol pogledajte OVDJE

Ovo je Pašaliću treći gol u 21. utakmici u Serie A ove sezone, a ima i tri asistencije. 

