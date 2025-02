VIDEO Pašalić zabio treći gol u Ligi prvaka u nizu! Sjajan skok

Danas je drugi dan eliminacijske faze Lige prvaka. Ligaško natjecanje je iza nas, a u utorak smo već mogli uživati u velikoj utakmici Manchester Cityja i Reala. Ondje su čak tri Hrvata sudjelovala, a posebno je oduševio Joško Gvardiol, koji je asistirao za prvi gol na utakmici.

U ranijem terminu danas igraju Club Brugge i Atalanta, a za Talijane je zabio hrvatski reprezentativac Mario Pašalić. Atalanta se našla u rezultatskom zaostatku već u 15. minuti kada je Ferran Jutglà zabio na asistenciju Chemsdinea Talbija. No, prije odlaska na odmor, Pašalić je poravnao rezultat u Belgiji. Davide Zappacosta izveo je aut na za njega atipičnoj lijevoj strani i dodao do Charlesa De Ketelaerea. Belgijac mu je brzo odigrao povratnu loptu, a Talijan je neometano ubacio u šesnaesterac.

Ondje je najviši bio upravo Pašalić i loptu neobranjivo poslao u kut gola Simona Mignoleta. Bio mu je to već treći gol u Ligi prvaka, i to zaredom (nakon Sturma i Barcelone, svi u 2025.) a peti u svim natjecanjima. Uz to, ove sezone ima i četiri asistencije.

Utakmica je i dalje u tijeku, a trenutačni rezultat je 1-1.