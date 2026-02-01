Obavijesti

Sport

Komentari 0
OSIJEK - RIJEKA

VIDEO Paučine više nema! Evo kako je novi igrač Osijeka zabio za prednost domaćih na Opusu

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Paučine više nema! Evo kako je novi igrač Osijeka zabio za prednost domaćih na Opusu
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Osijek je poveo protiv Rijeke u 27. minuti sjajnim golom Nigerijca Samuela Akerea koji je zabio fantastičan gol. Utakmica je u tijeku

Admiral

U 20. kolu HNL-a Osijek je ugostio Rijeku na Opus Areni. Domaći su odigrali dobro prvo poluvrijeme i poveli 1-0 u 27. minuti. Zabio je novi igrač Sopićeve momčadi, Samuel Akere, koji je u Osijek stigao na posudbu iz bivšeg Sopićevog kluba, Widzewa iz Lodza. Rijeka je imala posjed u prvom dijelu te je u drugom zaigrala nešto bolje, ali domaći drže prednost.

Gol Akerea pogledajte OVDJE.

Kombinacija "Sopićevih ratnika" dovela je Osijek u vodstvo. Teklić je fintirao ubačaj pa petom ostavio ta Karačića koji je jako lijepo ubacio.  Matković je bio najviši u skoku, ali nije najbolje pucao i blok Rijeke je odradio posao. Ipak, lopta se odbila do Akerea, a onda jedan sjajan potez. Primio je loptu na prsa na 11 metara, pustio da lopta odskoči i pogodio same rašlje. Sjajan gol Nigerijca.

Utakmica je u tijeku...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Dinamo pustio dvojicu igrača, Mlačić razmišlja o nekoliko opcija za transfer...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo pustio dvojicu igrača, Mlačić razmišlja o nekoliko opcija za transfer...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska - Island 34-33: Toooo! Rukometaši osvojili medaljuuu
DRAMA U HERNINGU

Hrvatska - Island 34-33: Toooo! Rukometaši osvojili medaljuuu

Sedma je to medalja za hrvatske rukometaše u povijesti europskih prvenstava pri čemu četvrta bronca (2026., 2016., 2012., 1994.), uz tri srebra (2020., 2010., 2008.)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026