VIDEO Paučine više nema! Evo kako je novi igrač Osijeka zabio za prednost domaćih na Opusu

U 20. kolu HNL-a Osijek je ugostio Rijeku na Opus Areni. Domaći su odigrali dobro prvo poluvrijeme i poveli 1-0 u 27. minuti. Zabio je novi igrač Sopićeve momčadi, Samuel Akere, koji je u Osijek stigao na posudbu iz bivšeg Sopićevog kluba, Widzewa iz Lodza. Rijeka je imala posjed u prvom dijelu te je u drugom zaigrala nešto bolje, ali domaći drže prednost.

Gol Akerea pogledajte OVDJE.

Kombinacija "Sopićevih ratnika" dovela je Osijek u vodstvo. Teklić je fintirao ubačaj pa petom ostavio ta Karačića koji je jako lijepo ubacio. Matković je bio najviši u skoku, ali nije najbolje pucao i blok Rijeke je odradio posao. Ipak, lopta se odbila do Akerea, a onda jedan sjajan potez. Primio je loptu na prsa na 11 metara, pustio da lopta odskoči i pogodio same rašlje. Sjajan gol Nigerijca.

Utakmica je u tijeku...