VIDEO Paul poklonio Jutti novog Brabusa. Od cijene 'boli glava'

Američki youtuber i boksač Jake Paul ponovno je pokazao kako za svoju zaručnicu, nizozemsku brzu klizačicu Juttu Leerdam, ne štedi novac. Nakon njezinog spektakularnog uspjeha na Zimskim olimpijskim igrama, Paul ju je nagradio poklonom koji ostavlja bez daha, luksuznim terencem čija cijena doseže astronomske iznose.

Kao nagradu za osvojenu zlatnu medalju u utrci na 1.000 metara i srebro na 500 metara na Igrama u Milanu 2026. godine, Jutta Leerdam dobila je potpuno novi Brabus. Riječ je o posebno modificiranoj i ultra-luksuznoj verziji Mercedesove G-klase, popularnog G-Wagona. Iako točna cijena ovisi o razini opreme i specifičnim preinakama, vrijednost ovakvih modela, poput Brabusa 800 ili 900, obično se kreće u rasponu od 400.000 do preko 600.000 eura. Ovo nije prvi put da Paul svoju zaručnicu obasipa skupocjenim darovima. Neposredno nakon što je osvojila zlato u veljači 2026, organizirao joj je privatni šoping u Milanu, gdje joj je kupio njezinu prvu Hermès Birkin torbu, čija se vrijednost procjenjuje na oko 30.000 američkih dolara.

"Samo najbolje za moju kraljicu. Naporno je radila za zlato i srebro pa sam joj nabavio brončani G-Wagon", napisao je Paul u opisu objave, aludirajući na medalje koje je Leerdam osvojila na Zimskim olimpijskim igrama 2026. u Milanu.

Paul si ovakav luksuz može priuštiti zahvaljujući enormnim zaradama u boksačkom ringu. U studenom 2024. pobijedio je legendarnog Mikea Tysona, zaradivši pritom između 30 i 35 milijuna dolara. Još nevjerojatniji iznos sjeo je na njegov račun nakon meča s Anthonyjem Joshuom u prosincu 2025. Iako je taj meč izgubio, iz njega je izišao bogatiji za vrtoglavih 84 do 92 milijuna dolara.

Da je Paul strastveni zaljubljenik u skupe automobile, potvrđuje i njegova osobna kolekcija vozila, čija vrijednost premašuje pet milijuna dolara. U garaži se nalaze modeli poput Ferrarija 296 GTB, vrijednog 421.000 dolara, i Ferrarija SF-90 od pola milijuna dolara, uz nekoliko različitih Lamborghinija