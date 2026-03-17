VIDEO Pazi, sudac! Pomoćnik je imao nesreću na Ligi prvaka

Hessel Steegstra pratio je kontru Arsenala u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka, samo se očito nije uvjerio da ima kuda trčati. Nizozemski pomoćni sudac, član tima Dannyja Makkelieja, sudario se s igračima Bayer Leverkusena koji su se zagrijavali kraj aut linije. Srećom po sudački tim, Steegstra je dobro prošao u duelu i pridigao se.

Arsenal je iz prve utakmice u Njemačkoj donio remi 1-1 uz kontroverzan penal u završnici, a u uzvratu ga je u prednost krasnim golom doveo Eberechi Eze u 36. minuti. Vodstvo je još jednim lijepim golom udvostručio Declan Rice.