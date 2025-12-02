VIDEO Penal Lewandowskog je nasmijao internet. Pogledajte memeove: 'Razbio mi prozor'

Derbi španjolske La Lige na obnovljenom Camp Nouu donio je pravi spektakl. Atletico Madrid šokirao je domaćine u 19. minuti preko Alexa Baene, no Barcelona je brzo odgovorila, Raphinha je u 24. minuti pogodio za 1-1.

Sve je mirisalo na potpuni preokret u 37. minuti kad je bivši dinamovac Dani Olmo izborio penal, srušio ga je Pablo Barrios. Međutim Robert Lewandowski je loptu poslao visoko preko gola, promašivši priliku da dovede "blaugranu" u vodstvo.

Video promašaja i svih golova možete pogledati OVDJE.

Navijači su se hvatali za glavu, svjesni da je Poljak propustio ključni trenutak. Na društvenim mrežama odmah su krenule šale. Mnogi pišu da je Lewandowski poslao loptu u svemir ili da je preletjela preko obnovljenog stadiona Camp Noua. Humor i ironija brzo su preplavili internet, a promašaj je postao viralni trenutak derbija, barem njegova prvog poluvremena.